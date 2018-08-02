Эксперт рассказал об альтернативах российскому оружию для Армении

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал российское и советское оружие основой систем вооружений Армении. «Если вдруг его изъять, то это будет недееспособная армия. Если прекратить дальнейшую поддержку в виде поставок вооружений, и что важно — боеприпасов и ракет для этих вооружений, то весьма неприглядное состояние будет через сравнительно короткое время», — считает Мураховский.

Предположения о том, что Армения способна найти альтернативу российскому оружию и переключиться на поставщиков из других стран, эксперт назвал фантастикой.

Он напомнил, что поставки российских вооружений Армении осуществляются по внутренним ценам, установленных по Гособоронзаказу. Эти цены существенно меньше экспортных. «Зачастую эти поставки по большей части осуществляются за счет кредитов РФ для Армении», — подчеркнул Мураховский, добавив, что не видит стран, которые были бы заинтересованы кредитовать Армению и продавать ей вооружения.

По его словам, если посмотреть на возможности Армении развивать свои вооруженные силы, оснащать их современными образцами вне рамок сотрудничества с Россией, то «они ничтожны».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судебное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. Под вопросом реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 млн долларов.

В рамках первого пакета контрактов Москва в 2016 году выделила Еревану 200 млн долларов, поставки уже завершены.