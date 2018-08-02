«Мышь»: почему супертяжелый танк Гитлера не участвовал в боях

При произнесении названия автомобильной марки Порше, воображение человека сразу рисует элегантный дорогой седан, предназначенный для передвижения наиболее обеспеченных жителей планеты. При этом редкий историк знает, что самый тяжелый танк времен Второй Мировой войны, с ироничным называнием «Мышь» также был разработан по личному распоряжению Гитлера компанией Порше.

Порше 205

Самое интересное, что танк, имевший рекордную для подобных машин массу 188 тонн, официально именовался Порше 205. В его создании принимал личное участие владелец фирмы Фердинанд Порше . Свое прозвище «Маус», танк получил, несколько позже, за свои огромные размеры. Возможно устав от громких названий танков «Тигр» и «Пантера», которых с легкостью били не имевшие звучных прозвищ советские машины, в этот раз немцы решили пойти от обратного, назвав свой самый тяжелый танк мышью.

Впрочем, истинным отцом танка, все же, следует считать не его непосредственных создателей, а Адольфа Гитлера, который на одном из совещаний 8 июля 1942 года поручил Фердинанду Порше и Альберту Шпееру разработать «танк прорыва». По замыслу фюрера данная военная машина должна была иметь максимально возможную бронезащиту и две пушки калибром 128мм и 150мм. Учитывая особую важность данной работы в создании танка кроме Порше, участвовало еще несколько крупных немецких компаний. Двигатель для танка был предоставлен фирмой «Даймлер-Бенц», «Сименс» создала трансмиссию, а башню и корпус танка отливали на заводах фирмы «Крупп».

Непосредственно сам монтаж отдельных частей «Мауса» в единое целое проходил на заводе фирмы «Алкетт». Технические характеристики танка впечатляли. Тяжелая машина имела гусеницы шириной 1,1 метра и многокатковую ходовую часть. Данное сочетание, несмотря на большой вес танка, обеспечивало удельное давление на грунт сопоставимое с классическими тяжелыми танками. При этом машина обладала толстой круговой броней и сразу двумя пушками. Интересным нововведением стала электромеханическая независимая трансмиссия правой и левой гусениц танка. Экипаж танка состоял из пяти человек. Трое располагались в башне и вели бой, тогда как двое других находились в кабине водителя.

Редкий трофей

Несмотря, на то, что распоряжение об изготовлении танка отдал лично Гитлер, работы по его созданию продвигались не так быстро, как хотелось бы военным Германии . Деревянный макет танка был изготовлен и представлен Гитлеру лишь в мае 1943 года. Следом за ним в декабре того же года провели испытания ходовой части танка. Причем, если сама движущаяся платформа танка была выполнена из металла в натуральную величину с установленным на ней авиационным двигателем МВ 509, то вместо башни опытный образец танка имел деревянный муляж. Тем не менее, испытания прошли удачно, и рабочие приступили к изготовлению непосредственно самого танка для поставки в войска. Но, поскольку дела на фронте шли все хуже и хуже, а на предприятиях катастрофически не хватало людей, первые два танка проекта «Маус» сошли с конвейера лишь в августе 1944 года.

Боевым машинам были присвоены порядковые номера 205/1 и 205/2. На этом дело и закончилось. В конце 1944 года, когда немцы «считали каждый литр бензина» Гитлер отдал распоряжение свернуть все работы по производству первых 10 серийных танков проекта «Маус». Причем даже уже изготовленные первые два танка в войска так и не поступили. Чтобы они не достались в качестве трофеев советским войскам, оба танка 21 апреля 1945 года были взорваны неподалеку от железнодорожной станции около городка Кумерсдорфе. Тем не менее, танк, имевший серийный номер 205/2 имел настолько сильную броню, что оказался, разрушен лишь наполовину.

Впоследствии произошло то, чего так не хотели нацисты. Останки танков в качестве трофеев достались частям Красной Армии. Их вывезли сначала в Ленинград , а затем в Кубинку под Москвой . На танковом полигоне из сохранившихся частей двух немецких машин был собран один полноценный танк проекта «Маус». В 1951-1952 годах он даже участвовал в учениях и был обстрелян на танковом полигоне.

Сегодня танк проекта «Мышь» с корпусом от танка 205/1 и башней от 205/2 находится в бронетанковом музее в Кубинке, доступный для обозрения всем желающим.