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США признали J-20 лучше Су-57
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США признали J-20 лучше Су-57 

Lenta.ru 2 августа 2018
Фото: @RupprechtDeino
Три новых качественных фотографии китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20, появившиеся в Twitter, позволяют сделать выводы о некоторых характеристиках этого малозаметного самолета, сообщает автор Тайлер Роговей на страницах The Drive.
На снимках можно увидеть встроенные под корпус самолета радиолокаторы, сверхзвуковой воздухозаборник, горизонтальное оперение, линзу Люнеберга, а также отверстия от датчиков, скрытых в носовой части. Автор находит Chengdu J-20 похожим на американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, что объясняется промышленным шпионажем.
«Однако наиболее впечатляющим является то, что Китай в большинстве случаев обогнал Россию в разработке истребителей. По многим признакам, этот разрыв будет нарастать с каждым днем, так как флот J-20 растет и развивается, в то время как российская программа Су-57 стагнирует до ненужности», — пишет Роговей.
Военный эксперт отмечает, что «не следует недооценивать способность Китая совершать большие скачки в аэрокосмических материалах и технических науках».
В мае автор The National Interest Дэйв Маджумдар заявил, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам китайского самолета аналогичного класса Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.
В январе радар индийского Су-30МКИ обнаружил и отследил истребители Chengdu J-20, совершавшие полет над Тибетом.
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