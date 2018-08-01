Ещё
США вернутся к «конкуренции великих держав»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон объявил о возвращении к конкуренции великих держав 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен объявил о возвращении к конкуренции великих держав.
Хайтен признал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия, передает ТАСС.
«Это означает, что мы (США) должны быть в состоянии вести такие разработки быстрее, чем наши противники. Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться», — полагает командующий СТРАТКОМ.
Напомним, в июле Минобороны объявило о завершении разработки комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», а также впервые показало видео запуска этой новейшей ракеты. Тогда же российское военное ведомство обнародовало видео пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», произведенных с истребителей МиГ-31 и с бомбардировщика Ту-22М3.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США испугались российских «убийц подлодок» Во Франции рассказали о военных успехах России Объявлено о превосходстве российского фрегата над американскими кораблями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью621
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР35
Борисову избил известный российский певец77
Лукашенко впервые высказался об инсульте54
Захарова сделала неожиданное признание207
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение