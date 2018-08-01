США вернутся к «конкуренции великих держав»

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен объявил о возвращении к конкуренции великих держав.
Хайтен признал, что Россия и Китай опережают Соединенные Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия, передает ТАСС.
«Это означает, что мы (США) должны быть в состоянии вести такие разработки быстрее, чем наши противники. Мы всегда это делали в прошлом, и мы должны снова этого добиться», — полагает командующий СТРАТКОМ.
Напомним, в июле Минобороны объявило о завершении разработки комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», а также впервые показало видео запуска этой новейшей ракеты. Тогда же российское военное ведомство обнародовало видео пусков гиперзвуковых ракет «Кинжал», произведенных с истребителей МиГ-31 и с бомбардировщика Ту-22М3.