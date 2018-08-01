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В США испугались российских «убийц подлодок»
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В США испугались российских «убийц подлодок» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: U.S. Navy/Chris Oxley
Американские эксперты прокомментировали работу российских специалистов над проектом беспилотных субмарин «Цефалопод», предназначенных для уничтожения подлодок противника.
По словам эксперта по подводным военным конфликтам Эйч Ай Саттона (HI Sutton), Россия работает над «подводным беспилотником-убийцей» с 2015 года, однако США «немногое знают о нем», сообщает Popular Mechanics. Он отметил, что это происходит потому, что проект «Цефалопод» находится в тени «Посейдона».
«Подводные беспилотники изменят военно-морские сражения. Мы не знаем, создают ли россияне «Цефалопод», но, в любом случае они показывают, в каком направлении думают. С торпедами и большим сонаром «Цефалопода» ясно, что подлодка призвана играть активную роль в боях», — сказал Саттон.
Эксперт отметил, что «Цефалопод» может атаковать и корабли, однако его компактные торпеды МТТ скорее представляют угрозу для подводных лодок противника. В статье отмечается, что такие торпеды имеют небольшой радиус действия и несут меньший боезаряд, однако в сражении способны уничтожить субмарину, пробив прочный корпус.
В новой госпрограмме вооружения до 2027 года присутствует несколько проектов по строительству подлодок: стратегических АПЛ «Борей-Б», многоцелевых субмарин пятого поколения типа «Хаски» (носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»), неатомных подлодок «Калина». Президент Владимир Путин в своем мартовском послании Федеральному собранию также упоминал о важности проектов подводных беспилотников типа «Цефалопод» и «Статус-6», способных нести обычный и ядерный заряды.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про проект «Статус-6», которому НАТО присвоили код Kanyon.
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