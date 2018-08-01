В США испугались российских «убийц подлодок»

Американские эксперты прокомментировали работу российских специалистов над проектом беспилотных субмарин «Цефалопод», предназначенных для уничтожения подлодок противника.

По словам эксперта по подводным военным конфликтам Эйч Ай Саттона (HI Sutton), Россия работает над «подводным беспилотником-убийцей» с 2015 года, однако США «немногое знают о нем», сообщает Popular Mechanics. Он отметил, что это происходит потому, что проект «Цефалопод» находится в тени «Посейдона».

«Подводные беспилотники изменят военно-морские сражения. Мы не знаем, создают ли россияне «Цефалопод», но, в любом случае они показывают, в каком направлении думают. С торпедами и большим сонаром «Цефалопода» ясно, что подлодка призвана играть активную роль в боях», — сказал Саттон.

Эксперт отметил, что «Цефалопод» может атаковать и корабли, однако его компактные торпеды МТТ скорее представляют угрозу для подводных лодок противника. В статье отмечается, что такие торпеды имеют небольшой радиус действия и несут меньший боезаряд, однако в сражении способны уничтожить субмарину, пробив прочный корпус.