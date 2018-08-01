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14 самолетов-заправщиков поступят в российскую армию
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Минобороны собралось заказать 14 самолетов-топливозаправщиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны рассматривает возможность заключения госконтракта на поставку 14 самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А до 2027 года, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Мы рассматриваем возможность заключения длительного государственного контракта на поставку 14 перспективных самолетов заправщиков до 2027 года, возможно эта цифра увеличится», — передает его слова РИА «Новости».
Криворучко отметил, что прежде всего Минобороны ждет получения «положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета». Он напомнил, что их начнут в этом году.
Ранее стало известно, что летно-конструкторские испытания нового топливозаправщика Ил-78М-90А начнутся в августе, а не в июле. Сейчас завершена покраска самолета, которую проводили на территории компании «Спектр-Авиа».
Ил-78М-90А производится на ульяновском предприятии «Авиастар», которое сейчас также выполняет заказ для Минобороны по военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. В апреле сообщалось, что Минобороны в 2018-19 годах получит восемь новых Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета.
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