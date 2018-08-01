Превосходству над танками РФ нашли объяснение

Названа причина превосходства западных танков над российскими

По мнению эксперта, «в этих аналитических обзорах российские танки выбирались только из первых серийных выпусков, и никак не учитывалась их последующая модернизация». «Результат, как говорится, был известен заранее: танки блока НАТО и Израиля признавались лучшими, и условные призовые места распределялись между ними», — полагает автор.

Леонков заключает, что после появления танка «Арматы» ситуация поменялась. Если вначале западные специалисты пытались придумать аналог новейшему российскому танку, то впоследствии «просто сдались и признали Т-14 революционным решением в танкостроении».