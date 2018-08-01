Учения ВМФ России начались на Балтике

Более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали учения в Балтийском море, сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с планом Главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря. Учения проводятся на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде», — передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

Группировка, в состав которой входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», АПЛ «Орел», БПК «Североморск», фрегат «Адмирал Макаров», БДК « Иван Грен », «Королев», «Минск», корветы «Бойкий», «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» и «Дмитров», будут отрабатывать различные виды обороны на полигонах Балтики.

Как заявил главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев , «корабли трех флотов, после участия в параде, получают исключительную возможность отработать взаимодействие в составе межфлотской группировки на этапе возвращения в пункты постоянной дислокации».