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Учения ВМФ России начались на Балтике
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Учения ВМФ России начались на Балтике 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали учения в Балтийском море, сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с планом Главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря. Учения проводятся на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде», — передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.
Группировка, в состав которой входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», АПЛ «Орел», БПК «Североморск», фрегат «Адмирал Макаров», БДК «Иван Грен», «Королев», «Минск», корветы «Бойкий», «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» и «Дмитров», будут отрабатывать различные виды обороны на полигонах Балтики.
Как заявил главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев, «корабли трех флотов, после участия в параде, получают исключительную возможность отработать взаимодействие в составе межфлотской группировки на этапе возвращения в пункты постоянной дислокации».
Напомним, на параде в День ВМФ президент Владимир Путин заявил, что флот успешно решает задачи обороноспособности России, а также вносит вклад в борьбу с терроризмом.
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