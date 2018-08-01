Россия стала чемпионом мира по числу новой бронетехники

«Быстрее и точнее»: Россия возглавила мировой рейтинг по количеству новой бронетехники

Россия возглавила мировой рейтинг по количеству введённых в эксплуатацию единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооружённых сил России, который отмечается 1 августа. Он отметил, что доля новой техники в МТО увеличилась до 50%, а уровень исправности достиг 98%. Эксперты отмечают, что российские танки по сравнению с техникой стран НАТО более быстрые, точные и защищённые.

В 2017 году Россия стала первой в мировом рейтинге по количеству введённых в эксплуатацию образцов бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооружённых сил России, который отмечается 1 августа.

«За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг», — цитирует Булгакова РИА Новости.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. Это позволило увеличить долю новой техники в МТО до 50%. При этом уровень исправности достигает 98% по сравнению с 84% в 2012 году. Такого показателя удалось достичь благодаря совместным усилиям водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил Булгаков.

Работа по модернизации бронетанковой техники велась долгие годы, отметил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Это делалось с целью кардинально обновить автомобильный бронетанковый, артиллерийский парк нашей страны. Что мы получили в результате? У нас современные модернизированные танковые силы, есть суперсовременный танк «Армата». Целая серия модернизированных танков Т-72, которые прекрасно показывают свои результаты, ставят мировые рекорды по скорости, по точности на танковом биатлоне, который проходит в Алабино. Если сравнивать с войсками НАТО, то наши танки получаются быстрее и во многом более точные и защищенные», — отметил Дрозденко.

Также заместитель министра обороны рассказал журналистам об основных задачах материально-технического обеспечения вооружённых сил. В их числе он перечислил выдачу порядка 50 млн предметов военной формы одежды, содержание 5,7 тыс. военных городков, 69,5 тыс. зданий и сооружений, более 5 тыс. жилых объектов, почти 200 тыс. жилых помещений, более 4 тыс. объектов теплового хозяйства, свыше 7 тыс. водопроводных и канализационных объектов, а также почти 24 тыс. км инженерных сетей различных коммуникаций.

«Весьма сложно, особенно в нынешнее время, представить себе военного летчика, ракетчика, мотострелка, танкиста, моряка и другого военного специалиста, управляющего сложнейшими видами вооружения и не имеющего соответствующего багажа теоретических знаний и практических навыков. Ещё сложнее представить их голодными, раздетыми и необустроенными. А это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач. И объёмы работ для создания и поддержания их на должном уровне весьма существенны», — подчеркнул Булгаков.

С праздником военнослужащих и ветеранов подразделений материально-технического обеспечения поздравил министр обороны России Сергей Шойгу

«Сегодня личный состав подразделений материально-технического обеспечения достойно продолжает славные традиции предшественников, настойчиво совершенствует профессиональную выучку, способствует повышению уровня материально-технической оснащённости Вооруженных Сил Российской Федерации, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», — заявил глава военного ведомства.

«Вопросы снабжений осуществляются в полном объёме»

«Более 98% исправной техники — очень хороший показатель. Армия постоянно занимается боевой подготовкой, а это означает, что все вопросы снабжений осуществляются в полном объёме. В то, что сегодня российская армия входит в число лучших армий мира, огромный вклад внёс тыл вооружённых сил», — сказал эксперт.

По его словам, престиж армии в глазах общества вырос во многом благодаря улучшению материально-бытового положения военнослужащих.

«Для военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту, в армии налажено отличное питание, не уступающее по калорийности самым высоким требованиям и критериям. Все, кто бывают в воинских частях, посещают армейские столовые, об этом говорят. Солдат сыт и одет, у него есть мотивация нормально служить, поскольку с бытовой точки зрения все его вопросы решены», — добавил Коротченко.

Как отметил Булгаков, ежедневно трёх-четырёхразовое питание по норме номер 1 продовольственного пайка получают около 600 тыс. российских военных.