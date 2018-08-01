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Российские танкисты установили рекорды на АрМИ
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Команды разведчиков и танкистов из РФ установили рекорды на АрМИ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Механик-водитель из российской команды установил рекорд по прохождению маршрута на боевых машинах пехоты. Это произошло на полигоне в Новосибирской области в рамках второго этапа Международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2018". Об этом сообщили в пресс-центре Армейских игр.
Всего же в конкурсе участвовали команды из восьми стран — России, Китая, Узбекистана, Беларуси, Зимбабве, Казахстана, Судана и Армении. Они должны были на максимальной скорости преодолеть маршрут длиной 7,5 километра. Но не просто преодолеть маршрут, а еще и пройти 15 самых разных препятствий. Это и водная преграда, и колейный мост, и железнодорожный переезд, и противотанковый ров. Кроме того, учитывали и мастерство водителей БМП. Они демонстрировали навыки вождения, проход между столбиками, разворот машины на 90 градусов.
Победу одержал разведчик из российской команды. Он быстрее всех пришел к финишу, затратив 12 минут и 58 секунд. Военнослужащий побил рекорд предыдущих игр, который тоже принадлежал российской команде, на 32 секунды.
Отличились на АрМИ-2018 и танкисты РФ. Они разогнали 46-тонный Т-72Б3 до самой большой скорости — более 70 километров в час. Это было в Алабино во второй день "Танкового биатлона". Как сообщил главный судья конкурса генерал-майор Роман Бинюков, до рекорда им не хватило 27 секунд. Рекорд трассы тоже принадлежит команде России. В 2017 году экипаж прошел ее за 19 минут 10 секунд.
По результатам первых двух дней "Танкового биатлона", в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует первый экипаж команды России. Следом идет команда из Китая, которая прошла трассу за 21 минуту, на третьем месте — танкисты из Республики Беларусь с результатом 22 минуты 37 секунд.
Все участники, кроме сборной Китая и Беларуси, выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96, белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
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