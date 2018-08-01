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Сирийский спецназ получил автоматы АК-105
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Сирийский спецназ получил автоматы АК-105 в современном обвесе 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Их снаряжение — своеобразный боевой интернационал из российских и западных изделий. Бросается в глаза ранее не встречавшийся в Сирии автомат АК-105 в современном обвесе с глушителем, лазерным целеуказателем и коллиматорным прицелом.
Как отмечают специалисты, такое высокотехнологичное оснащение не было бы возможным без помощи российской стороны.
По данным эксперта по сирийскому кризису Юрия Лямина, у Сирии в начале гражданской войны не было отдельных сил специальных операций, но существовал достаточно многочисленный армейский спецназ. Он насчитывал несколько отдельных полков, две дивизии и полк в составе элитной 4-й танковой дивизии. Их общая численность, по некоторым оценкам, достигала порядка 12-15 тысяч человек.
"Они были достаточно неплохо подготовлены и экипированы и именно поэтому приняли на себя основной удар боевиков в начале конфликта. Подразделения спецназа перебрасывались в разные части страны для проведения антитеррористических операций и зачисток местности при поддержке бронетехники от ряда танковых и механизированных частей.
В первое время это помогало удерживать ситуацию в стране под контролем. Однако по мере разрастания конфликта, увеличения количества террористов, их усиления за счет поддержки из-за границы, подразделения армейского спецназа стали просто "стачиваться" в боях. Фактически сирийский спецназ погибал, до конца выполняя поставленные руководством страны перед ним задачи.
В то же время восполнить потери среди подготовленных солдат и офицеров в условиях не прекращающейся войны было просто невозможно. Сейчас оставшиеся у Сирии немногочисленные подготовленные подразделения спецназа стараются беречь и использовать только в самых важных операциях", — прокомментировал Лямин.
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