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В Ираке создали реактивный гранатомет
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РПГ-7 с дистанционным управлением создали в Ираке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На террористов будут охотиться с помощью дистанционно управляемого реактивного гранатомета РПГ-7. В Сети появились фотографии этой разработки иракских умельцев, которые в настоящее время заняты испытаниями своего детища.
Новинка представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателей верхней частью, куда и крепится гранатомет с видеокамерой. Управление осуществляется с ноутбука через кабель.
Данное изделие предназначено для применения в засадах и выполнения охранных функций. С первой задачей вроде бы все понятно. Установленный где-нибудь на обочине такой РПГ с противотанковой реактивной гранатой может поразить проезжающее мимо транспортное средство с боевиками, бронемашину и даже танк. Однако в более продвинутых странах в подобных обстоятельствах обычно применяют одноразовые гранатометы. К тому же существуют специальные противобортные мины.
Правда, у иракского устройства есть одно преимущество: оператор видит цель, поэтому вероятность поражения своих снижается во много раз.
А вот использование РПГ для охраны… Конечно, можно зарядить его осколочной гранатой. Такие боеприпасы для "семерки" выпускают в нескольких странах. Но здесь более эффективным было бы использование стрелкового оружия, например пулемета ПК.
Необходимо отметить, что сейчас в Ираке своеобразный бум создания дистанционно управляемых средств военного назначения. Ранее уже демонстрировались роботы-саперы и колесные боевые дроны, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК.
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