Калаш против китайского автомата: стали известны результаты огневого этапа «Безопасной среды-2018»

В конкурсе химиков-разведчиков АрМИ-2018 принимают участие военнолужащие из России, Белоруссии, Китая, Ирана, Армении и Египта.

Российские химики-разведчики оказались самыми быстрыми и меткими по итогам огневого этапа конкурса АрМИ-2018 «Безопасная среда», который проходит под Костромой в учебном центре «Песочное» Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Второе место в этапе конкурса заняли военнослужащие команды Республики Беларусь, третье — у китайских военных.

В ходе этапа участники в противогазах на время вели стрельбу из штатного оружия, меняя огневые позиции и поражая шесть мишеней, расположенных на различных дистанциях. На выбор стреляющего огонь можно было вести стоя, с колена или лежа. Стрельба ведаась из автоматов Калашникова. Бойцы НОАК вели огонь из своих автоматов «Тип-95».

В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации, впервые в конкурсе участвует команда от армии Республики Армения.

Ранее российский экипаж машины химической разведки РХМ-4 победил в индивидуальной гонке конкурса «Безопасная среда».