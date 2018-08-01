Раскрыт секрет военных успехов России 

Новые российские системы вооружений, например, комплекс "Кинжал" или боевой лазер "Пересвет", а также военные успехи в Сирии подвигли аналитиков задуматься о том, как России менее чем за 20 лет удалось догнать и обогнать западные державы в разработке новых типов оружия.
Хотя военный бюджет России в десять раз меньше, чем у США, но российский ВПК, по мнению издания AgoraVox, практически независим от импорта (из-за границы поставляются только станки и некоторые комплектующие), а обменный курс валюты не отражается на военной политике страны.
"Был сделан прорыв в сверхзвуковом оружии, системах РЭБ, полуорбитальном ядерном оружии (ракеты "Сармат"), наземных, воздушных и подводных управляемых аппаратах, средствах ПВО и ПРО, скрытных подлодках последнего поколения, лазерах и в прочих областях классического и ядерного вооружения", — пишет издание.
Кроме того, аналитики отмечают, что в США военное производство распыляется между различными фирмами, а в России военная промышленность централизована, что дает ощутимую экономию.
Огромный военный бюджет Пентагона используется нерационально, и его значительная часть тратится на развертывание сил по всему миру — только за рубежом США находятся 800 военных баз и 11 авианосных группировок. В то время, как Россия имеет всего 21 военную базу и логистические центры, а сохранившаяся система призыва на военную службу позволяет формировать мобилизационный резерв в два миллиона человек при крайне низких расходах.
"Благодаря западным санкциям и российским ответным мерам экономика страны все меньше зависит от западного неолиберального капитализма, а ее армия стала опасной силой, которая только упрочится в ближайшие годы", — отмечает издание.