РФ стала мировым лидером по количеству танков

Россия стала мировым лидером по количеству танков в войсках

Россия возглавила мировой рейтинг по числу поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова

За последние пять лет наша страна в ходе перевооружения войск ввела в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

В итоге, по оценке экспертных агентств, по данным номенклатурам в 2017 году Россия возглавила мировой рейтинг.

По словам генерала, всего на вооружение было принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. При этом был достигнут 98% уровень исправности техники (для сравнения, в 2012 году он составлял 84%).