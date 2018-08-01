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РФ стала мировым лидером по количеству танков
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Россия стала мировым лидером по количеству танков в войсках 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Россия возглавила мировой рейтинг по числу поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
За последние пять лет наша страна в ходе перевооружения войск ввела в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.
В итоге, по оценке экспертных агентств, по данным номенклатурам в 2017 году Россия возглавила мировой рейтинг.
По словам генерала, всего на вооружение было принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре материально-технического обеспечения. При этом был достигнут 98% уровень исправности техники (для сравнения, в 2012 году он составлял 84%).
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