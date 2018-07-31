Российские танкисты сравнили модернизированный Т-80БВМ и Т-72

Во время празднования дня ВМФ 29 июля жителям Североморска Мурманской области довелось увидеть модернизированный танк Т-80БВМ. Боевая машина прошла в парадной колонне по Приморской площади, а затем заняла свое место на выставке бронетехники рядом с Т-72, вызвав немалое любопытство североморцев.

— Если сравнивать Т-72 и Т-80БВМ, то это как "девятка" и иномарка, — рассказал механик-водитель танка. — Очень теплая машина, зимой даже в сильный мороз в ней не холодно — можно включить обдув теплым воздухом боевого отделения и места механика-водителя. Самая подходящая для арктического климата. А благодаря газотурбинному двигателю этот танк можно даже на тридцатиградусном морозе завести за пару минут. Когда турбина запустится, уже можно ехать, но лучше подождать, пока мотор прогреется.

Обслуживать Т-80БВМ тоже легче, чем "семьдесят двойку". Все соединения герметичны. Кроме того, он "ест" вдвое меньше масла, чем Т-72.

Лобовая броня танка защищена динамической защитой, но не в виде привычных "коробок". Она представляет собой броневые листы, между которыми заложена взрывчатка, разбивающая кумулятивную струю. Передние ведущие колеса также снабжены динамической защитой в виде стального листа с "крышкой", прикрепленной к нему с внутренней стороны на болтах, в которую закладывается взрывчатка. А верхняя часть гусениц и катков защищена толстой резиной с тканевыми слоями, похожей на транспортерную ленту. Ее легко принять за "брызговики", но танкисты объясняют, что она также служит защитой от реактивных гранат. Насколько она надежна пока неизвестно — модернизированные "восьмидесятки" в боях побывать еще не успели.

— Обзор, на мой взгляд, оставляет желать лучшего, — добавляет механик-водитель. — На "семьдесят двойке" один большой триплекс, из него лучше видно. На "восьмидесятке" три триплекса и навешенная динамическая защита. Но освоиться можно. Да и доработают, наверное.

Еще одно достоинство модернизированной "восьмидесятки" — танк может не только преодолевать по дну водоемы глубиной около 4 метров, но и долгое время оставаться под водой, не рискуя быть затопленным. Все его стыки обработаны специальным герметизирующим составом, просачивание воды минимальное. Экипаж танка может спокойно провести под водой в машине шесть часов, пока ее не зацепят и не вытащат. Недостатка воздуха танкисты испытывать не будут благодаря маскам и системе для автономного дыхания, обогащающей кислородом выдыхаемый воздух.

Отдельной похвалы танкистов удостоились ходовые качества танка. За несколько минут по прямой асфальтовой дороге Т-80БВМ способен развить скорость до 87 километров в час, а по грунтовке — более 40 километров в час. Все это стало возможным благодаря мощному двигателю мощностью в 1200 лошадиных сил с возможностью ее увеличения до 1450 "лошадок". Ход танка более плавный, поворачивать легче, меньше тряски — а это залог более точной стрельбы.

— Мороз этому танку только на пользу, у двигателя охлаждение воздушное, — добавляет лейтенант, командир танкового взвода. Если в Т-72 нужно заливать 90 литров антифриза, то Т-80БВМ не нуждается в нем вообще. К боковой броне прикреплен лом, полезный даже в век высоких технологий. К корме снизу прикреплено обычное деревянное бревно — универсальный инструмент для "самовытаскивания", если машина застрянет в грязи. Если прицепить его к гусеницам и двинуться вперед, танк подминает под себя бревно, приподнимается и преодолевает сложный участок.

— Такую машину давно просили для Арктики, и вот, наконец, ее сделали, — резюмирует механик-водитель. — Теперь у нас есть "арктический" танк.