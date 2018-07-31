«Армату» предложили упростить

«В обозримом будущем определенная партия этих машин поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию, в ходе которой можно будет разобраться, чем вызвана эта дороговизна: издержками завода, стоимостью комплектующих или другими факторами», — сказал специалист.

Эксперт пояснил, что в «Армату» заложены прорывные технические решения, а в ходе испытания машины военные поймут, какие из них являются необходимыми, а от каких можно будет отказаться, тем самым снизив цену на изделие.

«Сейчас этому танку ищут место на поле боя — у него масса преимуществ, и они должны быть как-то востребованы. По итогам опытной эксплуатации наши военные должны понять, действительно ли все эти опции необходимы или же являются излишеством», — подчеркнул собеседник.

Эксперт воздержался от конкретных цифр, отметив, что если стоимость «Арматы» удастся приблизить к цене на танк Т-90 (3,5 миллиона долларов), не сэкономив на принципиальных элементах, то серийный выпуск нового танка станет осуществимой задачей.