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«Армату» предложили упростить
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«Армату» предложили упростить 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Стоимость российского танка Т-14 «Армата» снизится после опытно-войсковой эксплуатации, позволяющей отказаться от избыточных инноваций в машине, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
«В обозримом будущем определенная партия этих машин поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию, в ходе которой можно будет разобраться, чем вызвана эта дороговизна: издержками завода, стоимостью комплектующих или другими факторами», — сказал специалист.
Эксперт пояснил, что в «Армату» заложены прорывные технические решения, а в ходе испытания машины военные поймут, какие из них являются необходимыми, а от каких можно будет отказаться, тем самым снизив цену на изделие.
«Сейчас этому танку ищут место на поле боя — у него масса преимуществ, и они должны быть как-то востребованы. По итогам опытной эксплуатации наши военные должны понять, действительно ли все эти опции необходимы или же являются излишеством», — подчеркнул собеседник.
Эксперт воздержался от конкретных цифр, отметив, что если стоимость «Арматы» удастся приблизить к цене на танк Т-90 (3,5 миллиона долларов), не сэкономив на принципиальных элементах, то серийный выпуск нового танка станет осуществимой задачей.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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