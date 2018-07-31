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США подозревают КНДР в производстве новых ракет
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WP: разведка США выявила признаки производства в КНДР новых ракет 

ТАСС 28 минут назад
Фото: © EPA/KCNA
Разведслужбы США зафиксировали признаки того, что КНДР осуществляет конструирование новых ракет на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведсообществе.
Как утверждается, речь может идти о создании двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна. По данным издания, соответствующие выводы сделаны в последние несколько недель, в том числе, опираясь на спутниковые снимки. Газета обратила внимание, что разведданные указывают не на расширение ракетной программы властей КНДР, а на то, что работа по разработке и конструированию современного оружия в стране продолжается даже после того, как президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.
12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
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