Пхеньян производит новые баллистические ракеты

Создание оружия происходит на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в Северной Корее межконтинентальные ракеты.
Американская разведка зафиксировала признаки того, что Северная Корея занимается конструированием новых ракет, способных достичь США.
Как пишет The Washington Post, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, создание оружия происходит на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты.
По информации издания, спутниковые снимки местности свидетельствуют о создании Пхеньяном двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.
Собеседники агентства отметили, что имеющиеся у американской разведки данные указывают не на расширение ракетной программы северокорейских властей, а на то, что разработка и конструирование современного оружия в стране идет даже после заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.