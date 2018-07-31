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Пхеньян производит новые баллистические ракеты
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Разведка США обнаружила признаки производства новых ракет в КНДР — СМИ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: © EPA/KCNA
Создание оружия происходит на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в Северной Корее межконтинентальные ракеты.
Американская разведка зафиксировала признаки того, что Северная Корея занимается конструированием новых ракет, способных достичь США.
Как пишет The Washington Post, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, создание оружия происходит на производственной площадке, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты.
По информации издания, спутниковые снимки местности свидетельствуют о создании Пхеньяном двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.
Собеседники агентства отметили, что имеющиеся у американской разведки данные указывают не на расширение ракетной программы северокорейских властей, а на то, что разработка и конструирование современного оружия в стране идет даже после заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.
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