Американский самолет заметили у берегов Крыма

Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 30 July 2018 Самолет-разведчик ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России . Маршрут воздушного судна опубликовал Twitter-аккаунт Aircraft Spots.

Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Кавказа, южного побережья Крыма , несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в июле в небе над Черным морем заметили британское воздушное судно — оно облетело вокруг Крыма как минимум дважды. Появление британского и американского разведчиков над Черным морем и Донбассом фиксировали и в конце месяца.

В связи с тем, что подобные случаи стали происходить все чаще, Минобороны призвало США отказаться от разведывательных операций у российских границ, на что Пентагон ответил отказом.