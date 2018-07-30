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Американский самолет заметили у берегов Крыма
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Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: АР
Самолет-разведчик ВВС США RC-135V совершил полет вдоль черноморского побережья России. Маршрут воздушного судна опубликовал Twitter-аккаунт Aircraft Spots.
Предназначенный для радиоэлектронной разведки самолет пролетел вдоль побережья Кавказа, южного побережья Крыма, несколько раз прошел возле западных районов полуострова, после чего вернулся на базу в бухте Суда на Крите.
В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ увеличилась. Так, в июле в небе над Черным морем заметили британское воздушное судно — оно облетело вокруг Крыма как минимум дважды. Появление британского и американского разведчиков над Черным морем и Донбассом фиксировали и в конце месяца.
В связи с тем, что подобные случаи стали происходить все чаще, Минобороны призвало США отказаться от разведывательных операций у российских границ, на что Пентагон ответил отказом.
Глава военного ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что в Крыму создана уникальная межвидовая группировка войск. По его словам, новейшие высокотехнологичные системы вооружения не оставляют потенциальному противнику "ни единого шанса". Министр подчеркнул, что полуостров имеет огромное значение для обеспечения безопасности всей страны.
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