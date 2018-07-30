Почему «Армата» оказалась ненужной российской армии

Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны, посетовал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов

Он добавил, что состоящий на вооружении Т-72 намного привлекательнее для военных и в техническом, и в финансовом отношении.

Алексей Леонков. Танк «Армата» имеет литер «О», что означает, что это — опытный образец вооружения. И когда такие образцы создаются, это подразумевает, что их делают не из технического интереса, а под решение каких-то конкретных задач, объясняет эксперт журнала «Арсенал Отечества»

Нет никакого смысла создавать дорогостоящую технику, если для нее не предвидится боевых задач, которые под силу только эти образцам. Исходя из этих задач определяется, сколько единиц такой техники нужно произвести, сколько их закупит Минобороны и т. д. В случае с образцами, которые намного опережают существующие виды вооружений, всегда встает вопрос: зачем надо так много этих танков, если уже имеющиеся модели более чем подходят для выполнения всех мыслимых боевых заданий? — сказал он «Ридусу»

«Армата» представляет собой как раз такой технологический прорыв, который ставит ее на поколение выше всех существующих не только в России, но и в мире образцов танковой техники. Поэтому у нее просто не существует достойных конкурентов на поле боя — все «Абрамсы» и «Леопарды» могут служить новейшему российскому танку «спарринг-соперниками».

Танка, построенного по модульной схеме, нет ни в одной армии стран НАТО . Даже самые последние разработки западных стран базируются на классической схеме — то есть такой, когда экипаж сидит во вращающейся башне. Эта схема не менялась со времен Второй мировой войны, поэтому всё, что натовские инженеры называют «новыми» танками, на самом деле представляет собой не более чем модернизацию старой компоновки, — говорит эксперт.

Революционная концепция «Арматы» влечет и революционную затратность на его эксплуатацию, подчеркивает Леонков.

Здесь главный вопрос — эффективность вложений средств, особенно в условиях напряженного бюджета.

Кроме того, есть еще один фактор, почему Минобороны неохотно закупает «Армату»: человеческий фактор.

В данном случае, это означает, что если танками предыдущих поколений могли управлять призывники, прошедшие первичную подготовку, то экипаж высокотехнологичной «Арматы» должен состоять из профессионалов — контрактников с большим опытом работы с такой техникой.

Построить условную тысячу «Армат» бессмысленно еще и потому, что для них не найдется такого количества танкистов, подчеркивает эксперт.

Таких командиров и прочих членов экипажа для «Арматы» сейчас просто неоткуда взять — ведь сам этот танк только что поступил на вооружение. То есть придется ждать несколько лет, прежде чем в войсках будет достаточное число танкистов, умеющих этой машиной управлять. И имеющихся образцов достаточно, чтобы тренировать на них экипажи. Вряд ли Вооруженным Силам потребуется больше сотни таких машин, — заключает Леонков.