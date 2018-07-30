«Армата» может «подешеветь» после опытной эксплуатации, считает эксперт

Стоимость новейшего российского танка Т-14 "Армата" может быть снижена после проведения его опытно-войсковой эксплуатации, когда станет понятно, от каких ноу-хау можно отказаться, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что российская армия не стремится массово закупать "Армату" из-за её дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

"Слова вице-премьера об "Армате" не означают, что на ней ставится крест. В обозримом будущем определенная партия этих машин поступит в опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию, в ходе которой можно будет разобраться, чем вызвана эта дороговизна: издержками завода, стоимостью комплектующих или другими факторами", — сказал Леонков.

Эксперт пояснил, что в "Армату" заложено много прорывных технических решений — в ходе испытания машины военные специалисты смогу понять, какие из них являются действительно необходимыми, а от каких можно будет отказаться, тем самым снизив цену на неё.

"Сейчас этому танку ищут место на поле боя — у него масса преимуществ и они должны быть как-то востребованы. По итогам опытной эксплуатации наши военные должны понять, действительно ли все эти опции необходимы или же являются излишеством", — подчеркнул собеседник агентства.

Дешевле "Абрамса"

Говоря об оптимальной стоимости "Арматы", эксперт воздержался от конкретных цифр, отметив, что если ее удастся приблизить к цене на танк Т-90, не сэкономив при этом на принципиальных элементах (в первую очередь, бронекапсуле, в которую помещается экипаж Т-14), то серийный выпуск нового танка станет осуществимой задачей.

"У нас танки никогда не были дороже, чем "Абрамсы", и если "Армата" будет по цене где-то как Т-90, при этом без снижения тактико-технических характеристик, то вопрос его производства не будет стоять так остро", — сказал он.

Леонков напомнил, что примерная цена Т-90 составляет 3,5 миллиона долларов, в то время как цена одного американского танка "Абрамс" превышает 6 миллионов.

Ранее Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, заявлял о наличии контракта на поставку 100 танков "Армата" в российскую армию до 2020 года. Как сообщалось, общая потребность Вооруженных сил России в танках Т-14 на платформе "Армата" определена в 2,3 тысячи единиц.

Главными боевыми характеристиками "Арматы" Минобороны называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.