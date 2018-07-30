Военный эксперт: Серьезных закупок «Арматы» не будет

«Поэтому, как я вижу по госпрограмме вооружений, задачи массовой закупки бронетехники и полного перевооружения на новое поколение основных танков, боевых машин пехоты отсутствует. По-видимому, мы считаем, что какой-то серьезный военный конфликт с теми странами, которые обладают современной бронетанковой техникой и противотанковыми средствами, нам в обозримой перспективе не грозит», — предположил эксперт.

«Насколько себя оправдает такой прогноз… История показывает, что обычно такие прогнозы не оправдываются. Потом стране приходится принимать срочные меры по исправлению положения дел в определенных видах вооружений», — подчеркнул Мураховский.

«Что касается военно-технического уровня модернизированных образцов — он действительно сопоставим с уровнем основных танков других государств. Никакого решающего преимущества ни у одного из образцов перед другими не имеется и в целом военно-технический уровень у всех сопоставимый. А вот танк «Армата» — это система другого поколения, и ее уровень существенно превосходит любые отечественные и зарубежные образцы», — пояснил эксперт.

Говоря о возможных изменениях в принятой госпрограмме перевооружений Мураховский отметил, что в одном из майских указов президента называлась цифра 2 тыс. 300 современных танков. «Как мы понимаем, сейчас речь не идет о танках нового поколения. Модернизированные танки Т-72, Т-80 и Т-90 видимо к 2020-му году выполнят. Поставка Т-72 в различных версиях будет достаточно массовой, к тому же есть заказы на модернизацию Т-80 и Т-90. Судя по всему, серьезных закупок „Арматы“ не будет», — посетовал Мураховский.

При этом эксперт напомнил, что доля современных танков в Вооруженных силах должна составлять более чем 2/3 от общего числа бронетехники. «Президент говорил, что 70% современного вооружения должно быть в целом по Вооруженным силам в России. Думаю, это в полной мере должно относиться и к танкам», — отметил Мураховский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, армия России не планирует массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая модернизировать существующую военную технику, в частности танки Т-72, Т-80 и Т-90. Об заявил вице-премьер Юрий Борисов.