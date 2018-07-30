Ещё
В США сравнили A-10 «Бородавочник» и Су-25
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США сравнили A-10 «Бородавочник» и модернизированный Су-25 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Разработанный в Советском Союзе штурмовик Су-25 "Грач" обладает достаточно большим потенциалом для модернизации, после которой сможет составить достойную конкуренцию американскому A-10 "Бородавочник". К такому выводу пришли эксперты журнала The National Interest.
Речь идет о последней модернизированной версии российского штурмовика Су-25СМ3. По мнению специалистов, в ходе модернизации ВКС России получили фактически новую боевую машину за счет установки новых двигателей, замены бортового оборудования и авионики. Штурмовики получили возможность противостоять истребителям и уничтожать беспилотники с помощью ракет Р-77 и Р-27 класса "воздух — воздух".
Для повышения живучести на Су-25СМ установлены комплексы "Витебск-25", которые создают для ракет противника "фантомные образы целей". Помимо того, новые системы РЭБ затруднят поражение штурмовиков ракетами, наводящимися при помощи радиолокации. Модернизированный "Грач" получил также новую систему высокоточной бомбардировки СВП-24 "Гефест”, что позволяет применять обычные боеприпасы в качестве "умных" авиабомб. А новая навигационная система ГЛОНАСС позволяет невзирая на погодные условия задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров.
"По сравнению с A-10C, российский Су-25СМ3 быстрее и имеет еще одно преимущество — его система наведения расположена в носовой части. Впрочем, это несколько ограничивает ее возможности ", — пишет эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао.
Тем не менее американский A-10 Thunderbolt по-прежнему сохраняет превосходство в использовании электрооптических ракет типа "выстрелил-забыл", но ракеты эти имеют недостаток — современные средства РЭБ научились эффективно бороться с ними. В свою очередь установленное на Су-25 оборудование для лазерного наведения боеприпасов позволяет четко наводить ракету на цель в условиях радиоэлектронного противодействия. Однако в данном случае самолет должен продолжать наводить ракету до момента попадания.
"Каждый из самолетов имеет свои преимущества. A-10 ориентирован на применение мощной пушки и электрооптических ракет, а Су-25 — на точное бомбометания обычными боеприпасами и применение ракет, а также оружия с лазерным наведением", — считает эксперт.
Российская Газета: последние новости
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" впервые показали на видео Каким оружием российских военных вооружили в Китае У легендарного танка Т-72 появилась новая версия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко120
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня9
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии120
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение