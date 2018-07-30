В США сравнили A-10 «Бородавочник» и Су-25

В США сравнили A-10 «Бородавочник» и модернизированный Су-25

Разработанный в Советском Союзе штурмовик Су-25 "Грач" обладает достаточно большим потенциалом для модернизации, после которой сможет составить достойную конкуренцию американскому A-10 "Бородавочник". К такому выводу пришли эксперты журнала The National Interest

Речь идет о последней модернизированной версии российского штурмовика Су-25СМ3. По мнению специалистов, в ходе модернизации ВКС России получили фактически новую боевую машину за счет установки новых двигателей, замены бортового оборудования и авионики. Штурмовики получили возможность противостоять истребителям и уничтожать беспилотники с помощью ракет Р-77 и Р-27 класса "воздух — воздух".

Для повышения живучести на Су-25СМ установлены комплексы "Витебск-25", которые создают для ракет противника "фантомные образы целей". Помимо того, новые системы РЭБ затруднят поражение штурмовиков ракетами, наводящимися при помощи радиолокации. Модернизированный "Грач" получил также новую систему высокоточной бомбардировки СВП-24 "Гефест”, что позволяет применять обычные боеприпасы в качестве "умных" авиабомб. А новая навигационная система ГЛОНАСС позволяет невзирая на погодные условия задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров.

"По сравнению с A-10C, российский Су-25СМ3 быстрее и имеет еще одно преимущество — его система наведения расположена в носовой части. Впрочем, это несколько ограничивает ее возможности ", — пишет эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао.

Тем не менее американский A-10 Thunderbolt по-прежнему сохраняет превосходство в использовании электрооптических ракет типа "выстрелил-забыл", но ракеты эти имеют недостаток — современные средства РЭБ научились эффективно бороться с ними. В свою очередь установленное на Су-25 оборудование для лазерного наведения боеприпасов позволяет четко наводить ракету на цель в условиях радиоэлектронного противодействия. Однако в данном случае самолет должен продолжать наводить ракету до момента попадания.