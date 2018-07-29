Каким оружием российских военных вооружили в Китае

Российские военные, которые будут участвовать в международных играх АрМИ-2018 в Китае , получили десять образцов вооружения и техники армии КНР. Среди них, как сообщает Минобороны РФ, бронетранспортеры Type-92А, переносные зенитные ракетные комплексы QW-2, а также штурмовые автоматические винтовки QBZ-95-1.

В конкурсе "Безопасный маршрут" будет участвовать бронетранспортер Type-92А, который, по мнению западных экспертов, очень похож на французскую бронемашину типа VАВ 6х6. При этом, ни сама машина, ни техническая документация на нее Китаю проданы не были. Основные тактико-технические данные БТР: колесная формула 6х6, экипаж и десант — 12 человек, масса — 13 тонн, максимальная скорость по шоссе — 85 км/ч.

Бронемашина, в зависимости от модификации, может быть вооружена 25-мм автоматической пушкой или 12,7-мм пулеметом, 73-мм или 100-мм гладкоствольной полуавтоматической пушкой, а также 120-мм копией орудия российской САУ "Нона-C". Кроме того, российские военнослужащие впервые пересядут на китайские инженерные машины разграждения, мостоукладчики и гусеничные БТР.

ПЗРК третьего поколения типа QW-2 является копией советского комплекса 9К310 "Игла-1", предназначенного для поражения самолетов и вертолетов на малых высотах. После доработки китайских оружейников вероятность поражения цели оценивается в 75 процентов. Минимальная высота зоны поражения до 10 метров, дальность действия до шести километров, а время готовности ПЗРК к выстрелу с момента включения — менее пяти секунд.

Наиболее любопытна штурмовая винтовка QBZ-95, при которой магазин с 30-ю патронами располагается позади рукоятки управления огнем. Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня, с возможностью дополнительного режима стрельбы — с отсечкой по три выстрела. Кроме того, в конструкции автомата предусмотрена возможность стрельбы ружейными гранатами, надеваемыми на ствол оружия. По заявлениям экспертов, винтовка QBZ-95 довольно хороша в бою при непосредственном столкновении с противником на коротких дистанциях, но при ведении прицельного огня по целям на большом удалении стрелку изрядно мешают пороховой дым и вылетающие гильзы.

Руководитель российской делегации генерал-полковник Александр Ленцов отметил, что использование китайских машин — бесценный опыт для военнослужащих России

"При принятии решения мы учитывали возможность быстрого переобучения команд на китайскую технику. Такие образцы как ПЗРК, стрелковое оружие и даже бронетранспортеры не требуют длительного времени на переподготовку, что и подтвердили наши ребята", — подчеркнул Александр Ленцов.