У Т-72 появилась новая версия

У легендарного танка Т-72 появилась новая версия

Проект нового этапа модернизации танка Т-72 разработали сотрудники "Уралвагонзавода"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслава Халитова, проект уже передан в Минобороны . Такое заявление прозвучало на брифинге перед Танковым биатлоном. При этом Вячеслав Халитов назвал Т-72 "легендарнейшим танком-долгожителем".

Что именно будет усовершенствовано в танке, пока не уточняется. Но сообщается, что ведутся работы над усилением огневой мощи, подвижности и других характеристик. Особо отмечается, что при модернизации машины будет учтен опыт Танкового биатлона.

"На соревнованиях танки эксплуатируются предельно жестко, в условиях плотной запыленности, высоких скоростей, достигающих 75 километров в час, повышенных температур. Преодолевают множество препятствий: гребенка, стенки, рвы, водные преграды. Такой опыт позволяет провести всестороннюю оценку техники, в том числе проверить ее боевую производительность — скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность", — сказал Вячеслав Халитов.

Напомним, ранее стало известно о создании уникальной аэродромной гусеничной эвакуационной машине на базе Т-80, которая способна перевозить самолеты массой до 600 тонн.