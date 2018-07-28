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У Т-72 появилась новая версия
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У легендарного танка Т-72 появилась новая версия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Проект нового этапа модернизации танка Т-72 разработали сотрудники "Уралвагонзавода".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслава Халитова, проект уже передан в Минобороны. Такое заявление прозвучало на брифинге перед Танковым биатлоном. При этом Вячеслав Халитов назвал Т-72 "легендарнейшим танком-долгожителем".
Что именно будет усовершенствовано в танке, пока не уточняется. Но сообщается, что ведутся работы над усилением огневой мощи, подвижности и других характеристик. Особо отмечается, что при модернизации машины будет учтен опыт Танкового биатлона.
"На соревнованиях танки эксплуатируются предельно жестко, в условиях плотной запыленности, высоких скоростей, достигающих 75 километров в час, повышенных температур. Преодолевают множество препятствий: гребенка, стенки, рвы, водные преграды. Такой опыт позволяет провести всестороннюю оценку техники, в том числе проверить ее боевую производительность — скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность", — сказал Вячеслав Халитов.
Напомним, ранее стало известно о создании уникальной аэродромной гусеничной эвакуационной машине на базе Т-80, которая способна перевозить самолеты массой до 600 тонн.
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