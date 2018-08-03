«Мастера артиллерийского огня»: российская команда стала лидером конкурса в Казахстане

На полигоне Гвардейский в Казахстане прошли соревнования минометчиков. Конкурс «Мастера артиллерийского огня» в разгаре. За каждый промах — штрафной круг.

Сегодня, 3 августа, на полигоне «Гвардейский» сложилась достаточно комфортная погода и командам было гораздо легче выступать.

Для российской команды сегодняшний день стал как никогда успешным — экипаж МТ-ЛБ прошел трассу полигона без замечаний, без штрафных баллов. Первым же выстрелом из миномета была поражена цель. Также успешно стрельба прошла из РПГ-7 и пулемета.

Российская команда пришла сегодня первой и на сегодняшний день она остается первой. Было достаточно интересно наблюдать и за болельщиками. Когда шло выступление команды из России , то вместе с военнослужащими российской армии активно болели и военнослужащие сирийской армии — это такое международное военное братство.

После того, как финишировала российская команда, один из бойцов, который с ювелирной точностью положил снаряд весом в 23 килограмма в самый центр круга рассказал, как это было.

«Как только был разрыва — сразу был небольшой выброс адреналина. Это была первая мина в цель. Дальше уже было все, как в тумане», — рассказал он.

Сегодня, 3 августа, был заезд вторых расчетов в каждой команде. Всего в каждой из 12 команд по три расчета. Сейчас они возвращаются к себе в расположение, ведь впереди у них сегодня еще ночная эстафета.