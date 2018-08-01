Новая пушка обеспечит «Армате» абсолютное превосходство

Как пишет ресурс Military Watch, еще во время Второй мировой войны советские войска использовали орудия калибра 152-мм в качестве убийц танков, в первую очередь таких продвинутых машин, как немецкий «Тигр», неуязвимый для пушек меньшего калибра. Также 152-милимитровые пушки применялись для уничтожения бункеров и пехоты и вообще считались удачным оружием.

Но после создания новых боеприпасов они перестали пользоваться популярностью. Только в 1980-е годы, когда в американской армии появился танк M1 Abrams, в СССР задумались о возвращении 152-миллиметровки в строй. Орудие планировалось установить на шасси Т-80. Так появился опытный танк Объект 292.

Автор публикации предполагает, что использованная в этом проекте пушка, которая обладает относительно небольшой отдачей, но впечатляющей мощью, станет основой для нового вооружения российских танков. Она позволит увеличить дальность выстрела и будет особенно эффективна, если удастся сохранить скорострельность, достигнутую в 125-миллиметровом танковом орудии.

Такая пушка позволит «Армате» эффективнее бороться с существующей техникой, а также с западными танками четвертого поколения, которые пока только находятся в разработке. «Т-14, вооруженный 152-миллиметровой пушкой, предоставит российским бронетанковым подразделениям почти абсолютное технологическое превосходство над любым потенциального противника», — резюмирует Military Watch.