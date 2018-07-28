Ещё
США собрались разместить оружие в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе, пишут СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
В США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019. Об этом пишет Drive.
Сообщается, что сенат требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.
Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран и КНДР.
Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган. СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.
Космическая гонка
На одобрение американского проекта оборонного бюджета отреагировали в МИД. Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором призвало Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств.
"Действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — заявили дипломаты.
Ранее также президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в сдерживании гонки вооружений, однако усомнился, что это совпадает с интересами американской стороны.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии17  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Владимира Войновича39
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко252
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1092
Россиян могут избавить от важного налога25
НАСА выручило россиян
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение