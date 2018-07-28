США собрались разместить оружие в космосе

США намерены «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе, пишут СМИ

США могут появиться оружие и датчики космического базирования, следует из окончательного проекта военного бюджета на 2019. Об этом пишет Drive.

Сообщается, что сенат требует "во что бы то ни стало" разместить оружие в околоземном пространстве, даже если это не совпадает с национальной стратегией противоракетной безопасности и идет вразрез с мнением американских военных экспертов. На данный момент согласованный двумя палатами конгресса проект бюджета на 716 миллиардов долларов ожидает подписания президентом Соединенных Штатов.

КНДР. Отмечается также, что датчики обнаружения пуска должны появиться к 2022 году. Они будут ориентироваться на определенные части мира, например Иран

Ранее в США уже разрабатывалась программа Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известная под названием "звездные войны". Об этом в марте 1983 года объявил президент страны Рональд Рейган . СОИ должна была обеспечить превосходство Соединенных Штатов в космосе посредством развертывания космических вооружений, способных перехватывать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета, включая стартовые.

Космическая гонка

На одобрение американского проекта оборонного бюджета отреагировали в МИД . Российское внешнеполитическое ведомство выпустило заявление, в котором призвало Вашингтон отказаться от создания эшелона космических средств.

"Действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — заявили дипломаты.