«Новые» украинские минометы и мины показали на видео

Военные Украины на полигоне в Чернигове продемонстрировали новые минометы и мины, а также их огневые испытания. Все это попало на видео.

Военнослужащие представили два миномета калибра 60 миллиметров — М60 и "Камертон", еще два 82-мм миномета, модернизированный М120-15 "Молот" калибром 120 миллиметров и 60-миллиметровые мины отечественного производства. Военные сообщили, что у "Молота" теперь улучшенный прицел, усовершенствованная опорная плита и ограничитель двойного заряжения.