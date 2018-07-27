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«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
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«Новые» украинские минометы и мины показали на видео 

Российская Газета 38 минут назад
Военные Украины на полигоне в Чернигове продемонстрировали новые минометы и мины, а также их огневые испытания. Все это попало на видео.
Военнослужащие представили два миномета калибра 60 миллиметров — М60 и "Камертон", еще два 82-мм миномета, модернизированный М120-15 "Молот" калибром 120 миллиметров и 60-миллиметровые мины отечественного производства. Военные сообщили, что у "Молота" теперь улучшенный прицел, усовершенствованная опорная плита и ограничитель двойного заряжения.
Все виды вооружения испытали на стрельбах. Однако, как отметил эксперт Андрей Тарасенко в своем блоге andrei_bt, "новые" минометы были разработаны еще в 90-е годы.
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