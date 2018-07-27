Китай проведет первые стрельбы из С-400 «Триумф»

Народно-освободительная армия Китая запланировала проведение первых тестовых стрельб из российских зенитных систем С-400 "Триумф" на конец июля — начало августа.

— Планируется, что прошедший обучение в России расчет С-400 НОАК выполнит на китайском полигоне стрельбу по мишени, имитирующей баллистическую ракету, — сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать эту информацию.

Напомним, накануне стало известно о подписании представителями КНР акта приемки первого полкового комплекта С-400. Компоненты систем прибыли в Поднебесную морем и с момента подписания акта стали собственностью Китая.

Контракт на поставку НОАК систем ПВО-ПРО "Триумф" был заключен в 2015 году. Зенитный комплекс большой и средней дальности С-400 предназначен для перехвата всех видов воздушных целей в радиусе 400 километров.

Особенностью системы является использование в одной пусковой установке разных типов ракет, что позволяет выстроить эшелонированную противовоздушную оборону. Также "Триумфы" могут применять специализированные ракеты для различных видов целей. С подключением дополнительных модулей зона действия системы вырастает до 600 километров.