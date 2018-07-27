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F-15X получит рекордное число ракет
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F-15X получит рекордное число ракет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Boeing
Американский истребитель Boeing F-15Х получит рекордное число (22) ракет класса «воздух-воздух», сообщает The Drive.
В качестве альтернативы 22 ракетам класса «воздух-воздух» F-15Х сможет нести 8 таких ракет и 28 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39. Для сравнения, F-15SA Саудовской Аравии рассчитан на перевозку 10 ракет класса «воздух-воздух».
Самолет от большинства F-15 будут отличать, в частности, структура внутреннего крыла, элементы управления, радар APG-82 с активной фазированной антенной решеткой, электронная система видеонаблюдения и инфракрасная система поиска и отслеживания. Пилот истребителя получит шлем с дисплеем JHMCS (Joint Helmet-Mounted Cueing System) второго поколения.
Планируемый налет F-15Х оценивается в 20 тысяч часов. Эксплуатационные расходы за час полета истребителя составят 27 тысяч долларов (против 42 тысяч долларов у 15C и F-15D). Стоимость одного F-15Х не превысит 65 миллионов долларов. Производство нового самолета позволит, выпуская десятки машин в год, загрузить мощности завода Boeing в Сент-Луисе (США) на годы вперед.
The Drive отмечает, что в ВВС США «очень серьезно относятся» к замене истребителей четвертого поколения F-15C и F-15D, появившихся еще в 1970-х годах, на F-15Х. Новые самолеты должны выступить в качестве огневой поддержке истребителей пятого поколения F-35, отличающихся малозаметностью, но несущих меньший набор вооружений.
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