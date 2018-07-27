В США российский «Спрут» назвали тонкокожим

Майкл Пек. Новый российский авиадесантный истребитель танков 2С25 «Спрут-СДМ1», имеющий малый вес и мощную пушку, фактически является легким танком с тонкой броней, пишет автор The National Interest

«Хотя Россия позиционирует "Спрут-СДM1" в качестве истребителя танков, машина больше напоминает легкий танк», — полагает военный эксперт.

В колонке, написанной для американского журнала, Пек отмечает, что «цена легкого веса и тяжелой огневой мощи — тонкая кожа».

Эксперт заключает, что в дизайне «Спрут-СДМ1» нет новизны, а концепция российского истребителя танков напоминает американские боевые машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat конца Второй мировой войны.

Экипаж 18-тонного «Спрут-СД1» включает трех человек. Дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает машине скорость до 70 километров в час на шоссе и до 7 километров в час — на плаву. Вооружение «Спрут-СДМ1» включает 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова. Тестирование машины должно начаться осенью 2018 года.