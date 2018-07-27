Иран точит ракеты на Трампа

Иран сообщил о запуске в производство новых видов вооружений и модернизации имеющейся военной техники. Со стороны подобные заявления выглядят, как бряцание оружием на фоне обострившихся отношений с США , но все новые и обновлённые образцы иранских вооружений — плод многолетней работы.

25 июля Иран ввёл в строй 10 модернизированных истребителей Су-22. На торжественной церемонии презентации присутствовали командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Джафари и командующий ВВС и Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде, передаёт агентство Mehr News Agency. Борты ещё в 1991 году вместе с другими самолётами перегнали в страну иракские лётчики, спасаясь от ударов антииракской коалиции во время операции «Буря в пустыне». Истребители более 27-ми лет простояли на хранении. В ходе модернизации Су-22 получили возможность применять иранские подвесные контейнеры и авиационные средства поражения: управляемые тактические ракеты Bina, планирующие бомбы Yasin и кассетные бомбы Simorgh. Самолёт в полёте может получать информацию от беспилотников и тем самым оперативно реагировать на появление новых целей.

В Иране была запущена в производство ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Fakour-90. Ракета — давний проект иранского ВПК по созданию аналога американских ракет AIM-54 Phoenix для находящихся в составе ВВС Ирана истребителей F-14. Также Тегеран заявил о планах по масштабному выпуску новых и модернизации старых танков. Основное производство будет осуществляться на танкостроительном заводе в Доруде. Планируется выпускать по 50−60 новых и обновлённых танков в год. В случае с выпуском новых машин речь идёт, скорее всего, об основном боевом танке Karrar, который впервые был представлен в 2017 году.

Исламская республика перевооружается на фоне «твиттерной войны», развязанной Дональдом Трампом , выхода американцев из ядерной сделки и введения США односторонних санкций против Ирана. Портал News.ru подробно разбирал риски перехода Вашингтона и Тегерана от словесной пикировки к прямым вооружённым столкновениям. Не являются ли сообщения иранских военных о масштабном перевооружении блефом и справится ли ослабленный санкциями ВПК Ирана с возложенными на него задачами?

Во всех случаях, когда Иран сообщает о создании нового или модернизации старого оружия, речь идёт о многолетних разработках, отмечает в комментарии News.ru военный эксперт Юрий Лямин:

«Это всё уже известные проекты, которые сейчас вышли на стадию массового производства и модернизации».

Эксперт напоминает, что ракеты Fakour впервые были представлены в 2013 году, после чего долго проходили испытания. Первые фото работ над Су-22 появились в конце 2014 года, а фото первых Су-22 в составе аэрокосмических сил КСИР — в 2016. Имеющиеся прототипы танков Karrar выглядят как самостоятельная работа Ирана по развитию и модернизации Т-72С, которые в 1990-х годах собирались по российской лицензии в Иране: для этого с российской помощью был построен танковый завод в Доруде. То есть, сообщая о новом оружии, иранские военные не блефуют, говорит Лямин.

Он замечает, что односторонние американские санкции могут повлиять на ВПК Ирана лишь опосредованно, через уменьшение доходов государства:

«Исламская республика традиционно в области ВПК взаимодействует в основном с Россией, Китаем и Северной Кореей. В условиях усиления внешних угроз, руководство Ирана, скорее всего, будет стараться сохранить оборонные расходы даже в условиях общего сокращения доходов бюджета».

Сейчас, добавляет Лямин, основной проблемой ВПК Ирана являются не односторонние американские санкции, а те ограничения ООН , которые продолжат действовать до осени 2020 года: