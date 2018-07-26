На Украине испытали противотанковые ракеты

На Украине испытали противотанковые управляемые ракеты

Предприятие «Государственное киевское конструкторское бюро „Луч“ провело испытания противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооружённых сил Украины

Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.

»Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчёты комплексов «Корсар» и «Стугна-П» успешно выполнили поставленные перед ними задачи.