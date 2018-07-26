На Украине испытали противотанковые ракеты

Предприятие «Государственное киевское конструкторское бюро „Луч“ провело испытания противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.
»Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёты комплексов «Корсар» и «Стугна-П» успешно выполнили поставленные перед ними задачи.
Ранее министерство обороны США выделило $307,5 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии Турции, Австралии и Тайваня.