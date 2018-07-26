Оружие судного дня: Запад нашел ответ?

Чем Запад ответит на российский «Посейдон»

Известный военно-морской портал Covert Shores сообщил, что ВМС США Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотному «Посейдон» могут использовать подводные датчики и противолодочные самолеты. Насколько эффективным будет подобный ответ, разобралась «Газета.Ru»

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015 года. 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию официально подтвердил существование такого оружия. А в апреле «Статус-6» в Великобритании назвали «оружием судного дня».

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей», — сообщил российский лидер.

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.

Также возможной целью «Посейдона» являются авианосные ударные группы США.

8 декабря 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенного из подводной лодки «Саров» 27 ноября. В марте 2018 года Пентагон официально включил «Статус-6» в ядерную триаду России через отчет о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review.

В настоящее время тактико-технические характеристики «Посейдона» засекречены. Пока можно только сказать, что длина беспилотного подводного аппарата составляет более 19 м в длину и почти два — в ширину.

Ранее предполагалось, что «Посейдон» оснащен боевой термоядерной частью мощностью в 100 мегатонн, которая может уничтожить целые прибрежные города и спровоцировать дальнейшие разрушения внутри страны, вызвав искусственные цунами, сопровождаемые радиоактивными осадками.

По последним данным, мощность боевой части «Посейдона» составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте. По сути, это мало что меняет. И этого спецбоеприпаса вполне достаточно, чтобы уничтожить крупные прибрежные города, военно-морские базы и вызвать ядерное цунами.

Помимо этого, боевая часть подобной мощности с легкостью сметет с поверхности моря любую авианосную ударную группу ВМС США.

По некоторым данным, «Посейдон» может развивать скорость до 70 узлов. Эта больше, чем у любой из атомных подводных лодок США и их противокорабельных торпед. Рабочая глубина погружения российского «Посейдона» — более тысячи метров, что также существенно превышает тактико-технические характеристики субмарин ВМС США.

Военно-морской портал Covert Shores утверждает, что обнаружение российского беспилотного подводного аппарата возможно при помощи подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel).

ACTUV, напомним, — это современный американский проект беспилотного комплекса, предназначенного для обнаружения и слежения за субмаринами противника. Разработка данного судна ведется по заказу оборонного научного агентства DARPA . Для обнаружения субмарин противника ACTUV будет применять активную эхолокацию. Предполагается, что данные суда не получать никакого оружия и будут решать лишь разведывательные задачи, но данная концепция может претерпеть изменения в будущем.

Другим способом обнаружения «Посейдона», по мнению издания Covert Shores, является использование сети подводных датчиков, в частности гидроакустических буев. Такие аппараты, считают авторы статьи, могут спускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon («Посейдон»).

«Странно, что издание Covert Shores не упомянуло о системе СОСУС», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник направления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

СОСУС, напомнил специалист, представляет собой гидроакустическую противолодочную систему США, предназначенную для обнаружения и опознавания подводных лодок.

Однако систему развернут только по рубежам, к примеру, на Фареро-Исландском противолодочном рубеже, на рубеже мыс Нордкап — остров Медвежий, в Датском проливе и на некоторых других. То есть полагать, что эта система присутствует в любом районе Мирового океана, было бы заблуждением. В Тихом океане СОСУС вообще представлен очень фрагментарно.

В плане поиска подводных объектов главное — привязать возможности любой из имеющихся в распоряжении систем обнаружения к вполне конкретному месту, полагает адмирал. А вот где будет находиться в этот момент «Посейдон» с его практически неограниченными возможностями по дальности и скорости хода — это большой вопрос.

К тому же, по мнению Сыроежко, обнаружить «Посейдон» — это еще полдела. Для уничтожения российского беспилотного аппарата надо иметь постоянно действующую боеготовую систему противодействия, то есть постоянно боеготовые и развернутые силы и средства. А такой системы у США пока что нет. И для ее развертывания требуются большие средства, чувствительные даже для США.

Что касается средств, которыми может быть в морских глубинах поражен «Посейдон», то и в этом плане возможности гипотетических противников весьма ограничены.

Эксперт подчеркивает, что ее стоимость составляет более $2 млн Однако специалисты в сфере вооружения для ВМФ отмечают, что даже в режиме форсирования, с существенным сокращением дальности действия, торпеда, обладающая скоростью хода в 92 км/ч, все-таки медленнее российского «Посейдона».

Самая быстрая, состоящая на оснащении ВМС США торпеда ВМФ США Mk54, напоминает Константин Макиенко, обладает скоростью хода 74 км/ч. По мнению эксперта, она пока не в состоянии догнать «Посейдон» и тем более погрузиться на рабочие глубины его боевого применения.

«Без практического эксперимента какой-либо доказательный ответ по вопросам обнаружения и поражения «Посейдона» невозможен. Все остальное — пока только слова», — рассказал «Газете.Ru» экс начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

К тому же в настоящее время у гипотетических противников нет никаких средств поражения, способных достать российский беспилотный подводный аппарат на таких глубинах и обладающий такими скоростями хода, уверен Сыроежко.