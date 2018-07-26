«Вертолеты могут пойти в пакете с С-400»

Россия и Индия близки к переломной оружейной сделке

На мировом рынке оружия может быть заключен крупный контракт. Индия , которая последнее время все чаще отказывалась от российских вооружений в пользу американских, похоже, желает купить большую партию вертолетов Ми-17. Как ни парадоксально, к подобному решению Индию могли подтолкнуть сами Соединенные Штаты

В среду британское издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники в индийском правительстве сообщило, что Дели Москва предварительно договорились о поставке 48 вертолетов Ми-17B-5 на сумму в 1,1 млрд долл. Утверждается, что переговоры вступили в финальную стадию. Называется даже дата, когда будет заключена сделка — сентябрь, во время визита в Индию президента Владимира Путина

Ожидается, что соглашение будет несомненно выгодно для индийского ВПК, так как включит в себя обязательство России инвестировать обратно в индийский оборонный комплекс 30% от стоимости контрактов. Это примерно 290 млн долларов или 200 млрд индийских рупий. Правда, официальных подтверждений этой утечки пока не поступало.

Если эта сделка состоится, она станет в какой-то мере знаковой, а может быть, даже и переломной в военно-техническом сотрудничестве России и Индии. В советское время, а также на протяжении 1990-х и двухтысячных годов Индия была крупнейшим покупателем российского оружия, особенно авиации. Однако несколько лет назад наметилась другая тенденция — сразу несколько очень крупных заказов, на которые реально претендовала Россия, Нью-Дели предпочло отдать другим производителям, например, Франции или США. Доля российского оружия на индийском рынке начала уменьшаться. Эксперты заговорили о конце эры доминирования российского оружия в Индии. Едва ли не единственным исключением стал контракт по покупке ЗРК С-400, согласованный в прошлом году. И вот теперь еще одна хорошая новость — крупная партия вертолетов.

Ему вторит генерал-майор авиации в отставке Александр Цалко, некогда воевавший на вертолетах в небе Афганистане

«Во-первых, прямого западного аналога нашим Ми-17В-5 нет. Во-вторых, в Индии наших вертолетов Ми-8 и Ми-24 огромное количество, — сказал Цалко газете ВЗГЛЯД. — Хотя внешне конфигурация разная, но летчики новые Ми легко осваивают, переходя с одного типа на другой».

Ми-17В-5 идеально приспособлен к природным условиям Южной Азии.

«В горно-пустынной местности, в условиях высокой температуры этот вертолет отлично действует, — сказал Цалко. — Ми-17В-5 замечательная машина. Она неприхотлива, у нее хорошая грузоподъемность, мощный двигатель. Я бы тоже на месте индийцев выбрал именно эту машину».

В 2008-2016 годах Индия уже приобрела у России 151 вертолет этой модели Ми-17В-5, из которых 139 были поставлены на части ВВС, в том числе, в штате Джамму и Кашмир, где действуют поддерживаемые Пакистаном отряды сепаратистов. Как считают военные эксперты, если Индия и будет воевать, то это будет горная война — самые враждебные отношения у нее с Пакистаном и Китаем , граница с которыми проходит через Гималаи.

Следует добавить, что Индия пыталась найти замену российским «вертушкам». В частности, вплоть до января 2014 года в Дели обсуждалась идея закупки 12 итальянских вертолетов AgustaWestland AW101 для нужд особого авиаотряда, который обслуживает высшее руководство. Но сделка была разорвана, когда разразился скандал — индийских чиновников заподозрили в получении взяток от итальянцев. В результате особый авиаотряд пополнился опять же нашими Ми-17В-5.

Хотя прямого аналога нашего вертолета действительно нет, ближайшим к нему считается американский UH-60 Black Hawk. Он поставляется армии Афганистана, которой также приходится воевать в горах.

Но кроме очевидных факторов, есть и неочевидные.

«Про эти вертолеты давно ведутся переговоры, но Индия не спешила их брать. Главная причина, по которой Дели мог теперь согласиться на сделку, заключается в том, что вертолеты пойдут в пакете к тому, что индийцам нужно намного больше — это, к примеру, системы С-400», — предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов

«Однако и эти вертолеты для Индии лишними не будут. Другое дело, что при прочих равных они могли бы их и не купить, тем более в таком количестве. Но, видимо, им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться», — отметил эксперт.

Примечательно, что информация английского издания о закупке наших вертолетов прозвучала спустя считанные часы после того, как Вашингтон дал добро на продолжение военно-технического сотрудничества Индии с Россией. Напомним, что в этом году вступил в действие американский закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»), который призван карать все страны, закупающие российское вооружение.

Однако с прошлого года, с момента принятия этого закона, Пентагон уговаривал конгресс сделать исключения из этого закона. Например, не наказывать Турцию за покупку наших зенитных комплексов С-400.

В итоге Пентагон добился поблажки, которую оформят поправками в другой закон — о бюджете, точнее об ассигнованиях на национальную оборону. Во вторник профильные комитеты сената и Палаты представителей конгресса одобрили версию закона, в которой разрешается оставить в покое три страны: Вьетнам Индонезия и Индия. Турция в число счастливчиков не попала.

Выбор не случаен. В этих трех странах администрация Трампа видит потенциальных союзников в геополитическом сдерживании Китая. И предпочитает не слишком давить на них в вопросе закупок российских вооружений. Так что, можно сказать, что этой сделке подыгрывает геополитический конфликт двух других великих держав.