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США не определились с продлением СНВ-3
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США пока не определились с продлением СНВ-3 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
США пока не определились с продлением российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
На слушаниях в сенате Помпео спросили, правда ли, что у США пока нет позиции насчет того, продлевать ли договор после 2021 года, когда заканчивается срок его действия.
"Да, это так", — сказал Помпео.
По его словам, США собираются подходить "комплексно" к вопросу стратегических договоров. Ранее на тех же слушаниях Помпео повторил, что США "хотят вернуть Россию в договор РСМД", имея в виду давние обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва также заявляет, что у нее есть вопросы к соблюдению Вашингтоном данного договора.
"Это отдельные соглашения. С юридической точки зрения над ними можно работать независимо. Но модель сдерживания, основы, рамки данных ядерных соглашений взаимосвязаны", — сказал Помпео.
"Мы пытаемся осуществлять комплексный подход", — сказал Помпео.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
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