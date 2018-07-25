F-35 потерял невидимость в Израиле

Полёт истребителя-невидимки F-35 зафиксирован на открытом интернет-сервисе Flightradar24, отслеживающем авиационный трафик. Тему, как получилось, что один из самых засекреченных серийных боевых самолётов вдруг «попал в интернет», активно обсуждают российские и западные блогеры и журналисты. Эксперты считают, что такое могло произойти вследствие разгильдяйства или из соображений безопасности.

23 июля любой пользователь интернета в течении часа мог наблюдать, как новейший боевой самолёт пятого поколения, взлетев с авиабазы в Неватиме, сперва шёл вдоль побережья Израиля к северу от Газы и затем некоторое время кружил в районе Хайфы. Согласно доступному шестнадцатеричному HEX коду самолета (содержит информацию о стране, типе/принадлежности борта, регистрационный номер), F-35 принадлежал Соединённым Штатам . Это мог быть один из истребителей F-35 Adir, переданных США в распоряжение ВВС Израиля, которому не сменили код, предполагает портал The Aviationist.

Скорее всего, самолёт вышел из тени потому, что не был выключен транспондер — самолётный радиолокационный ответчик. Устройство, автоматически передающее информацию в ответ на радиолокационный запрос с земли, предназначено для безопасного управления полётами и предотвращения столкновений с гражданскими бортами. F-35 — один из самых засекреченных современных серийных истребителей, и факт его «засветки» не мог не вызвать определённый ажиотаж. Интернет-пользователи уже выстроили на этот счёт множество теорий: начиная от забывчивости лётчиков и заканчивая намеренной «демонстрацией силы» со стороны Израиля.

Был ли полёт невидимки, видимый миллионам интернет-пользователей, следствием ошибки пилотов или F-35 сделали заметным сознательно?

В случае, если истребитель выполнял боевое задание, он мог быть виден на Flightradar24 потому, что лётчики не отключили транспондер из-за банального разгильдяйства, отмечает в комментарии News.ru заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Сомнительно, что истребитель дал себя обнаружить с целью какой-то сознательной демонстрации. Ни для кого не секрет, что в Израиле есть F-35. Непонятно, кому и что они хотели продемонстрировать». Но Дрозденко не исключает, что из-за полёта над территорией Израиля у лётчиков не было необходимости скрываться: «Наши военные самолёты, выполняя полёты в небе над Москвой, также используют транспондер, чтобы оперативно информировать авиадиспетчеров. Столкновение в воздухе не нужно никому».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев также не видит ничего необычного в том, что полёт F-35 над Израилем смогли наблюдать пользователи общедоступного интернет-сервиса:

«Включи транспондер, и сведения о самолёте появятся в открытом доступе. Выключи транспондер, и самолёт снова не виден. Всё просто».

Эксперт считает, что пилоты F-35 дали себя обнаружить в силу технической необходимости:

«Если полёт происходил в одном воздушном пространстве с гражданскими лайнерами, перемещение самолёта нужно было обозначить, чтобы избежать столкновения».

Пантелеев указывает, что любители анализировать данные ресурса Flightradar24 и поднимать на их основании информационные волны есть и в России