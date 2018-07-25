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Назван срок появления новых бронеавтомобилей «Тигр»
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Бронеавтомобиль «Тигр» с усиленной защитой от мин представят в этом году 

ТАСС 25 июля 2018
Фото: ТАСС
Военно-промышленная компания (ВПК) завершает работу над новым поколением бронеавтомобилей "Тигр", способных выдержать подрыв 2 кг тротила под днищем. Машину планируется представить в этом году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Модернизация бронеавтомобиля "Тигр" ведется в направлениях повышения противоминной стойкости до 2 кг в тротиловом эквиваленте, повышения баллистической стойкости до 6а класса по ГОСТ и повышение грузоподъемности машины до 2 т", — отметили в ВПК.
Предыдущая модификация "Тигра-М" обладает бронированием по пятому классу и обеспечивает защиту от взрывчатки массой до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Таким образом, противоминная стойкость новой машины возрастет более чем в три раза. Увеличенная грузоподъемность позволит установить на нее новые модули с тяжелым вооружением.
"Работы по глубокой модернизации бронеавтомобиля "Тигр" ведутся в соответствии с графиком. Пока, как и обещали, планируем представить машину в текущем году", — сказали в компании.
Пятый класс защиты позволяет выдержать попадание простой пули снайперской винтовки СВД калибра 7,62 мм с обычным стальным сердечником на дистанции обстрела в 10 м. Баллистическая стойкость 6а класса по ГОСТу предполагает защиту от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником на дистанции 10 м.
По данным открытых источников, бронеавтомобили "Тигр" используются подразделениями спецназначения и военной полиции в борьбе с терроризмом в Сирии. Серьезную угрозу в подобных конфликтах представляют засады боевиков с использованием снайперов и самодельных фугасов, закладываемых на маршрутах следования военных.
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