Раскрыта правда о «Посейдоне»

В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня»

Максимальная дальность действия ГСН (головки самонаведения) ядерного подводного беспилотника «Посейдон» не превышает 15 километров, пишет в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков

Эксперт заметил, что неуязвимость «Посейдона» для существующих противолодочных сил и средств обеспечивается большой глубиной погружения и высокой скоростью хода.

«Если это так, то для борьбы с надводными кораблями торпеда совершенно непригодна. Нахождение на глубине не позволит довести до нее сигналы боевого управления, а большая скорость резко ограничит энергетическую дальность обнаружения целей ГСН», — полагает Сивков.

Эксперт отмечает, что даже в самых совершенных иностранных торпедах при относительно малой скорости хода в 25-30 узлов ГСН видит цель на расстоянии не более 2,5-3 километра.

«Так что 10-15 километров — "красная оценка" дальности действия ее ГСН», — полагает Сивков.

По его мнению, использование «Посейдона» против надводных целей нельзя считать целесообразным.

«Единственно разумным предназначением этого оружия может быть нанесение ударов по прибрежным районам противника ядерными боеприпасами особо крупного калибра», — пишет эксперт.

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.