Ещё
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России рассказали о самонаведении оружия «Судного дня» 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Максимальная дальность действия ГСН (головки самонаведения) ядерного подводного беспилотника «Посейдон» не превышает 15 километров, пишет в «Военно-промышленном курьере» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
Эксперт заметил, что неуязвимость «Посейдона» для существующих противолодочных сил и средств обеспечивается большой глубиной погружения и высокой скоростью хода.
«Если это так, то для борьбы с надводными кораблями торпеда совершенно непригодна. Нахождение на глубине не позволит довести до нее сигналы боевого управления, а большая скорость резко ограничит энергетическую дальность обнаружения целей ГСН», — полагает Сивков.
Эксперт отмечает, что даже в самых совершенных иностранных торпедах при относительно малой скорости хода в 25-30 узлов ГСН видит цель на расстоянии не более 2,5-3 километра.
«Так что 10-15 километров — "красная оценка" дальности действия ее ГСН», — полагает Сивков.
По его мнению, использование «Посейдона» против надводных целей нельзя считать целесообразным.
«Единственно разумным предназначением этого оружия может быть нанесение ударов по прибрежным районам противника ядерными боеприпасами особо крупного калибра», — пишет эксперт.
О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.
Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.
В апреле 2018 года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль555
Скончался Александр Исаков21
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
Заключенных вежливо попросили умолчать о пытках73
Россия стянула военную технику к западным рубежам602
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение