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Истребители ВКС уничтожили крылатые ракеты
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Истребители ВКС уничтожили крылатые ракеты и беспилотники условного противника на учении под Астраханью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Экипажами отрабатывались противоракетное маневрирование, а также фигуры высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения в воздухе для атаки в авидуэли.
В Астраханской области завершилось учение с привлечением сил и средств истребительного центра Воздушно-космических сил, в ходе которого экипажи самолетов МиГ-29СМТ перехватили самолеты, а также уничтожили крылатые ракеты и беспилотники условного противника.
Его роль выполнили экипажи Су-34 и Су-35С, которые взлетали с аэродрома в Липецкой области и во время полета приближались к воздушной зоне ответственности истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС с различных направлений, во всем диапазоне высот и скоростей.
Одновременно в воздухе находилось более 10 самолетов условного противника.
В ходе воздушных дуэлей были разыграны дальние ракетные и ближние маневренные воздушные бои. При этом отрабатывались электронные пуски ракет, противоракетное маневрирование, а также комплекс фигур высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения в воздухе для атаки условного противника.
Завершилось учение практическими пусками управляемых ракет по воздушным мишеням двух типов, имитирующих полет крылатых ракет, а также малоразмерных низколетящих целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты.
Экипажи самолетов МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра в составе звена уничтожили все мишени управляемым ракетным вооружением класса «воздух-воздух».
Всего в учении истребительной авиации ВКС было задействовано около 20 самолетов двух авиацентров Воздушно-космических сил.
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