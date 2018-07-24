США оставили Турцию без F-35

Конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок C-400

Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Об этом сообщает The Washington Times.

Соответствующую поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год, ее утвердили в обеих палатах конгресса.

Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

Как сообщает The Hill, ведомство должно будет в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.

При этом ранее глава Пентагона Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.