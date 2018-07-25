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В России создают «самый вооруженный» корабль
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В России создают «самый вооруженный» корабль 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Reuters
В России разрабатывают новый эсминец класса «Шквал», который может стать кораблем с наибольшим количеством тяжелого вооружения. Об этом сообщает журнал Military Watch.
По данным издания, корабль будет оснащен модифицированными «морскими» вариантами зенитных ракетных комплексов С-500 и С-350, зенитно-ракетным комплексом «Редут», и ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия «Панцирь-М».
Также эсминец могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, применяемыми в комплексе «Кинжал», гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр».
Отмечается, что проект разрабатывается Северным конструкторским бюро с 2015 года, в эксплуатацию новый эсминец планируется ввести после 2020 года.
Ранее в ВМФ России рассказали о планах по постройке нового десантного корабля.
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