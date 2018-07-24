Новейший эсминец США оказался бракованным

Двигатель на новейшем эсминце США сломался после испытаний

Одна из двух силовых установок новейшего американского ракетного эсминца-"невидимки" Michael Monsoor вышла из строя по завершении приемных испытаний корабля. Об этом сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис, являющийся руководителем программы строительства эсминцев класса Zumwalt, они же DDG-1000, к которым относится Michael Monsoor.

"К сожалению, по окончании приемных испытаний мы обнаружили проблему с одним из двух главных турбинных двигателей, мы должны его поменять", — признал на днях американский военачальник.

Как он уточнил, проблема была выявлена во время проверок, проведенных после ходовых испытаний. Осмотр при помощи бороскопа показал повреждения лопаток у одной из двух газовых турбин MT30 производства компании Rolls-Royce, установленных на эсминце. Пресс-служба ВМС США не ответила в понедельник на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, когда именно планируется завершить монтаж новой турбины.

"Мы решили, что лучше поменять турбину, прежде чем отправлять корабль в Сан-Диего", — отметил Гэлинис.

Планируется, что в Сан-Диего (штат Калифорния) корабль выйдет в конце осени, чтобы в будущем году начать там испытания своих боевых систем. В настоящее время эсминец находится в Бате ( штат Мэн ) на атлантическом побережье США. Специалисты компании Rolls-Royce, по свидетельству последней, готовятся менять турбину ценой $20 млн вместе с инженерами корпорации General Dynamics Bath Iron Works, которая и производит эсминцы класса Zumwalt.

Этими же газовыми турбинами оснащаются и некоторые другие корабли американских ВМС. Кроме того, их используют королевские ВМС Великобритании и военные корабли Италии Республики Корея . В декабре минувшего года эсминец "Майкл Монсур" был вынужден вернуться на верфи в Бат всего через день после начала заводских испытаний. У него тогда сломался гармонический фильтр, использующийся в сложных электрических системах для предотвращения непреднамеренных скачков напряжения и повреждения чувствительного оборудования.

Серьезные неполадки, включавшие в том числе выход из строя силовой установки, наблюдались и в ходе испытаний первого эсминца класса Zumwalt.

Эти корабли футуристических форм являются самыми крупными из американских ракетных эсминцев.

Начало проекта

Их строительство началось в 2007 году. Головной корабль был заложен в 2010 году.

Эсминцы проекта DDG-1000 предназначены для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, нанесения ракетно-артиллерийских ударов по наземным целям, в том числе в глубине территории противника. Кроме того, их важнейшей задачей будет обеспечение зональной ПВО и ПРО авианосных многоцелевых групп.

"Невидимка" за $4,4 млрд

Для обеспечения малозаметности при строительстве эсминца применены технологии "стелс" в максимальном объеме, что, как предполагается, дает ему возможность уничтожить любой самолет своим зенитно-ракетным комплексом до того, как корабль будет им гарантированно обнаружен. Малозаметность обеспечивается и за счет применения новой архитектуры: форма корпуса "прорезающая волну", интегральная одноблочная надстройка и других. Согласно некоторым данным, корабль в бою будет находиться в полупогруженном положении. По мнению экспертов, все это увеличивает его выживаемость в 2-3 раза.

На эсминце установлена многофункциональная станция радиолокационного слежения и универсальные вертикальные пусковые установки (УВПУ) типа MK 41 на 80 ячеек, размещенных по бортам (по две группы в носу и в корме). В УВПУ будут загружаться крылатые ракеты морского базирования, зенитные управляемые ракеты и противолодочные управляемые ракеты. Артиллерийское вооружение состоит из двух 155-мм установок, стреляющих управляемыми снарядами на дальность 185 км, и двух 57-мм малокалиберных зенитных комплексов. Корабль оснащен гидроакустическим комплексом с гибкой протяженной буксируемой антенной, гидроакустической станцией миноискания и двумя необитаемыми подводными аппаратами.

Его авиационное вооружение включает два вертолета МH-60R или один вертолет МH-60R и три беспилотных летательных аппарата.

А обошелся Zumwalt госбюджету США по меньшей мере в $4,4 млрд

Самый малочисленный экипаж

Несмотря на то, что по размерам (длина — около 186 м, ширина — порядка 25 м), Zumwalt превышает прежде строившиеся в США эсминцы, его экипаж будет самым малочисленным для кораблей такого класса. Служить на Zumwalt предстоит 147 матросам и офицерам. Добиться этого удалось за счет автоматизации определенных систем корабля.

Для их питания настроена силовая установка, способная вырабатывать порядка 78 мегаватт электроэнергии. Этого, как поясняют ВМС США, достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией "небольшой или средний по размерам город". Примерно столько же вырабатывает силовая установка атомного авианосца.

Как ожидается, полностью интеграция Zumwalt в состав ВМС завершится в 2018 году после серии еще предстоящих испытаний и доводки.

Снаряд за $800 тыс.

Ранее Пентагон принял решение свернуть программу производства управляемых снарядов к артиллерийским орудиям, которые устанавливаются на эсминцах Zumwalt. Поводом стала дороговизна данных боеприпасов: до $800 тыс. за единицу. Причем эта цена могла еще возрасти.

Причиной тому стало решение правительства США существенно сократить количество закупаемых у военно— промышленного комплекса эсминцев класса Zumwalt. Первоначально их предполагалось построить 28, затем — семь и, наконец, лишь три. Соответственно, себестоимость различных систем корабля резко увеличилась.