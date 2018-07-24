Ещё
Ту-95 до сих пор боится весь мир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции

Почему в мире до сих пор боятся Ту-95 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Китайское интернет-издание "Феникс" обратило на это внимание. Публикация начинается с шутки, распространенной в ВВС США: "Когда мой дед летал на F-4, его направляли на перехват Ту-95, когда мой отец летал на F-15, его направляли на перехват Ту-95. И сейчас я летаю на F-22 и тоже отправляюсь перехватывать Т-95".
При этом, как отмечается в материале, "вечный герой" Ту-95 является интересной разработкой.
"В 1951 году Советский Союз начал работу над созданием бомбардировщика, который мог бы поразить цели на территории США. В результате появился монстр с турбовинтовыми двигателями, который может перевезти 12 тонн взрывчатки на расстояние в тысячи километров", — пишет "Феникс".
Военно-воздушные силы НАТО не обеспокоило появления этой казавшейся устаревшей машины, которую на Западе в шутку назвали "медведем". Но все изменилось, когда в 1961 году Ту-95 сбросил на испытательном полигоне "Царь-бомбу". Взрыв был эквивалентен 50 миллионов тонн тротила, облако ядерного гриба поднялось до 60 километров, а световое излучение вызвало серьезные ожоги на расстоянии 100 километров.
Случившееся потрясло весь мир, и ВВС разных стран начали разрабатывать способы противодействия Ту-95. Между тем самолет выполнял не только функцию бомбардировщика, который потенциально мог уничтожать цели на суше, но и использовался как разведчик при поиске американских военных кораблей в море. Также "медведя" вооружили противокорабельными ракетами для борьбы с авианосцами. Кроме того Ту-95 применяли для поддержания связи между подлодками и высшим руководством страны.
"Феникс" отмечает, что ветеран "холодной войны" Ту-95 еще может послужить России до появления достаточного количества "новобранцев".
Российская Газета: последние новости
Выбран прототип российского истребителя шестого поколения Новейшая украинская САУ "Богдана" обречена на провал Эскадрилья с "Кинжалами" провела учения с Дальней авиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую87
Путина попросили спасти Йемен739
У россиян станет меньше налогов75
Максакова потеряла сына в его день рождения12
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»274
Видео
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение