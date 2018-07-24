Ещё
ВКС РФ получат необычный беспилотник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС получат первый российский ударный беспилотник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
В России завершаются испытания модернизированного БПЛА «Форпост-М».
На вооружение Воздушно-космических сил России вскоре поступит воздушный робот-разведчик «Форпост-М», который станет первым ударным беспилотником отечественной разработки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Модернизированная машина станет полностью автономной боевой единицей. На ней разместят современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы. Благодаря новому оборудованию «Форпост-М» сможет самостоятельно находить, идентифицировать и уничтожать наземные цели даже в темное время суток и при любых погодных условиях.
«Форпост-М» может действовать в радиусе до 250 км от расположения оператора, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов.
ТК «Звезда»: последние новости
Израиль заявил о перехвате ракет из сектора Газа Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» поступили в войска и развернуты в местах дислокации - МО РФ У «Буревестника» нет аналогов: эксперт рассказал об уникальности новой крылатой ракеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну484
Названа «единственная» договоренность США и РФ
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»7
Дело о госизмене начинает разрастаться138
Россияне взбунтовались из-за нового налога505
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение