Россия не выпустит в массовое производство новый Су-57

Новость прошла несколько незамеченной в главных СМИ, а также в более специализированных изданиях, но ее нельзя недооценивать в ключе связанных с этим политических и стратегических поворотов: Россия не запустит массовое производство Су-57 — новый истребитель-бомбардировщик пятого поколения, оснащенный стелс-технологиями и разработанный конструкторским бюро «Сухой»

Как сообщает издание «Дипломат» (The Diplomat), 2 июля заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов , выступая в одной телевизионной передаче, заявил, что серийное производство истребителей Су-57 «не имеет смысла» в данный конкретный период и начнется не ранее того момента, когда старые истребители четвертого поколения российских вооруженных сил начнут уступать уровню западных.

«Самолет продемонстрировал прекрасные качества, в том числе в Сирии, где он подтвердил свои возможности и боевые способности, — заявил зампред Борисов. — Вы знаете, что сегодня Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, следовательно, нет смысла ускорять работу и запускать массовое производство самолета пятого поколения».

Что на самом деле стоит за словами Борисова

Несколько месяцев назад Кремль объявил о первом заказе на новые истребители Су-57: в феврале все тот же Борисов рассказал, что Москва оформила заказ на первые 12 экземпляров из опытного производства российского конкурента американских истребителей пятого поколения.

Последнее решение Министерства обороны , однако, не должно никого удивлять. Несмотря на низкую стоимость Су-57 по сравнению с американскими аналогами — она составляет от 45 до 54 миллионов долларов за самолет по сравнению, например, с 90 миллионами за F-35 — массовое производство истребителей стало бы огромным финансовым бременем для российской казны, которая в данных конкретных исторических обстоятельствах не способна с ним справиться.

Санкции, что бы о них ни говорила кремлевская пропаганда, и экономика, слишком обусловленная находящимся в постоянной флуктуации рынком углеводородов, оказали весьма негативное воздействие на разные программы в области обороны.

Помимо отказа от проекта новой мобильной межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», которая должна была встать в один ряд с новым ракетным комплексом шахтного базирования РС-28 «Сармат», России пришлось отменить проект разработки нового суперавианосца с атомным двигателем «Шторм». Военно-морское судостроение, помимо прочего, стало одним из секторов, наиболее пострадавших в результате экономического кризиса, захлестнувшего Россию.

Истребители Су-57 — не единственный военно-воздушный проект, столкнувшийся с задержками в производстве. Несмотря на последние заявления, проект нового бомбардировщика «ПАК» («Перспективный авиационный комплекс») тоже, судя по всему, немного застопорился, и Москва поставила все на модернизацию линии старых бомбардировщиков Ту-160 («Блэкджек» по кодификации НАТО ), доводя их до стандарта «М-2».

Решение о скорой модернизации, по правде говоря, является в некотором смысле отличительной особенностью для всего мира военно-воздушных сил и обороны, стремящегося использовать все, что можно использовать, в уже существующих машинах, но сопряженного при этом с футуристическими проектами новых концепций, отвечающих особым запросам военных. Так, в Соединенных Штатах еще не началось производство F-35, а уже появляются задумки истребителей шестого поколения, и точно так же, только в меньшем масштабе, было в России и Китае со сверхзвуковыми ракетами и боеголовками HGV.

Россия и Китай, пусть и наравне с Европой, только сейчас начавшей заниматься разработкой французско-германского истребителя, вышли на рынок истребителей пятого поколения с опозданием, и вторая причина, почему Москва решила отложить массовое производство Су-57, — небольшое количество заказов на этот самолет, если не сказать очень маленькое.

Заказ Турции , как мы вам недавно рассказывали, мог быть просто угрозой Эрдогана и может таковой и остаться, в то время как единственным клиентом, поистине заинтересованным в новом истребителе-бомбардировщике, оставалась Индия , которая, как представляется, сделала шаг назад, и именно он может оказаться решающим.

Су-57 — это ястреб без когтей?

Новый российский истребитель-бомбардировщик появился с опозданием по сравнению со своими западными аналогами. Он впервые поднялся в воздух в 2010 году, и сегодня, спустя восемь лет, уступает в развитии, например, F-35, уже поставленному в корпуса морской пехоты США и других стран — в том числе и Италии — участвующих в программе «Джей-эс-эф» (JSF, Joint Strike Fighter — «совместный ударный истребитель») или нацеленных на эксплуатацию самолета.

Производство Су-57 было сопряжено с многочисленными проблемами, главным образом касавшимися двигателей, которые стали настоящей ахиллесовой пятой самолета: новый и окончательный двигатель российского истребителя — турбореактивный мотор под названием «Изделие 30» — не будет устанавливаться на самолет вплоть до 2023-2025 годов, что усугубит отставание по отношению к уже и без того запоздавшей программе, что создает риск, что российские вооруженные силы получат машину с врожденной задержкой в развитии по сравнению с конкурентами.

Несмотря на это, Су-57, который можно было наблюдать на выставке Международного авиасалона в Москве в прошлом году, станет самолетом, достойным уважения, и, безусловно, он будет большим шагом вперед для всей военно-воздушной промышленности России, которая впервые взялась за разработку стелс-технологий. Как мы уже говорили, в Су-57 стелс-технологии не столь эффективны, как в F-22 и F-35. Возможно, это решение продиктовано не только финансовыми ограничениями, но и предположением, что гораздо более эффективно и менее затратно использовать новые РЛС, позволяющие уходить от малозаметности, а не создавать практически невидимую машину.

Gli Occhi Della Guerra, Италия