Новость прошла несколько незамеченной в главных СМИ, а также в более специализированных изданиях, но ее нельзя недооценивать в ключе связанных с этим политических и стратегических поворотов: Россия не запустит массовое производство Су-57 — новый истребитель-бомбардировщик пятого поколения, оснащенный стелс-технологиями и разработанный конструкторским бюро «Сухой».
Как сообщает издание «Дипломат» (The Diplomat), 2 июля заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, выступая в одной телевизионной передаче, заявил, что серийное производство истребителей Су-57 «не имеет смысла» в данный конкретный период и начнется не ранее того момента, когда старые истребители четвертого поколения российских вооруженных сил начнут уступать уровню западных.
«Самолет продемонстрировал прекрасные качества, в том числе в Сирии, где он подтвердил свои возможности и боевые способности, — заявил зампред Борисов. — Вы знаете, что сегодня Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, следовательно, нет смысла ускорять работу и запускать массовое производство самолета пятого поколения».
Что на самом деле стоит за словами Борисова
Несколько месяцев назад Кремль объявил о первом заказе на новые истребители Су-57: в феврале все тот же Борисов рассказал, что Москва оформила заказ на первые 12 экземпляров из опытного производства российского конкурента американских истребителей пятого поколения.
Последнее решение Министерства обороны, однако, не должно никого удивлять. Несмотря на низкую стоимость Су-57 по сравнению с американскими аналогами — она составляет от 45 до 54 миллионов долларов за самолет по сравнению, например, с 90 миллионами за F-35 — массовое производство истребителей стало бы огромным финансовым бременем для российской казны, которая в данных конкретных исторических обстоятельствах не способна с ним справиться.
Санкции, что бы о них ни говорила кремлевская пропаганда, и экономика, слишком обусловленная находящимся в постоянной флуктуации рынком углеводородов, оказали весьма негативное воздействие на разные программы в области обороны.
Помимо отказа от проекта новой мобильной межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», которая должна была встать в один ряд с новым ракетным комплексом шахтного базирования РС-28 «Сармат», России пришлось отменить проект разработки нового суперавианосца с атомным двигателем «Шторм». Военно-морское судостроение, помимо прочего, стало одним из секторов, наиболее пострадавших в результате экономического кризиса, захлестнувшего Россию.
Истребители Су-57 — не единственный военно-воздушный проект, столкнувшийся с задержками в производстве. Несмотря на последние заявления, проект нового бомбардировщика «ПАК» («Перспективный авиационный комплекс») тоже, судя по всему, немного застопорился, и Москва поставила все на модернизацию линии старых бомбардировщиков Ту-160 («Блэкджек» по кодификации НАТО), доводя их до стандарта «М-2».
Решение о скорой модернизации, по правде говоря, является в некотором смысле отличительной особенностью для всего мира военно-воздушных сил и обороны, стремящегося использовать все, что можно использовать, в уже существующих машинах, но сопряженного при этом с футуристическими проектами новых концепций, отвечающих особым запросам военных. Так, в Соединенных Штатах еще не началось производство F-35, а уже появляются задумки истребителей шестого поколения, и точно так же, только в меньшем масштабе, было в России и Китае со сверхзвуковыми ракетами и боеголовками HGV.
Россия и Китай, пусть и наравне с Европой, только сейчас начавшей заниматься разработкой французско-германского истребителя, вышли на рынок истребителей пятого поколения с опозданием, и вторая причина, почему Москва решила отложить массовое производство Су-57, — небольшое количество заказов на этот самолет, если не сказать очень маленькое.
Заказ Турции, как мы вам недавно рассказывали, мог быть просто угрозой Эрдогана и может таковой и остаться, в то время как единственным клиентом, поистине заинтересованным в новом истребителе-бомбардировщике, оставалась Индия, которая, как представляется, сделала шаг назад, и именно он может оказаться решающим.
Су-57 — это ястреб без когтей?
Новый российский истребитель-бомбардировщик появился с опозданием по сравнению со своими западными аналогами. Он впервые поднялся в воздух в 2010 году, и сегодня, спустя восемь лет, уступает в развитии, например, F-35, уже поставленному в корпуса морской пехоты США и других стран — в том числе и Италии — участвующих в программе «Джей-эс-эф» (JSF, Joint Strike Fighter — «совместный ударный истребитель») или нацеленных на эксплуатацию самолета.
Производство Су-57 было сопряжено с многочисленными проблемами, главным образом касавшимися двигателей, которые стали настоящей ахиллесовой пятой самолета: новый и окончательный двигатель российского истребителя — турбореактивный мотор под названием «Изделие 30» — не будет устанавливаться на самолет вплоть до 2023-2025 годов, что усугубит отставание по отношению к уже и без того запоздавшей программе, что создает риск, что российские вооруженные силы получат машину с врожденной задержкой в развитии по сравнению с конкурентами.
Несмотря на это, Су-57, который можно было наблюдать на выставке Международного авиасалона в Москве в прошлом году, станет самолетом, достойным уважения, и, безусловно, он будет большим шагом вперед для всей военно-воздушной промышленности России, которая впервые взялась за разработку стелс-технологий. Как мы уже говорили, в Су-57 стелс-технологии не столь эффективны, как в F-22 и F-35. Возможно, это решение продиктовано не только финансовыми ограничениями, но и предположением, что гораздо более эффективно и менее затратно использовать новые РЛС, позволяющие уходить от малозаметности, а не создавать практически невидимую машину.
Gli Occhi Della Guerra, Италия