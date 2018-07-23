У жителя Мариуполя нашли в гараже килограмм тротиловых шашек

"Из автомобилю, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие", — говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

Сообщается, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к ополчению в Донбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».