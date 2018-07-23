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У жителя Мариуполя нашли в гараже килограмм тротиловых шашек
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У жителя Мариуполя нашли в гараже килограмм тротиловых шашек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Житель Мариуполе хранил в автомобиле один килограмм тротиловых шашек и холодное оружие, сообщила в понедельник пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Из автомобилю, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие", — говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.
Сообщается, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к ополчению в Донбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
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