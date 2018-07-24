Почему США не хотят С-400?

Заявление командира НАТО Тода Уолтерса (Tod Wolters) о том, что ракетные системы С-400 дадут ключи к пониманию принципов действия F-35, вызвало вопрос: как соотносятся между собой С-400 и F-35, действительно ли ракетные системы С-400 могут рассекретить самолеты F-35? Исследователь, писатель Хакан Кылыч (Hakan Kılıç) дал важные пояснения по этому поводу.

Командир Объединенного военно-воздушного командования НАТО Тод Уолтерс сделал заявление относительно приобретения Турцией системы противовоздушной обороны С-400 российского производства. Уолтерс, намекнув на Россию , сказал, что «известные враги» НАТО могут понять, как действуют способные ускользать от радаров истребители пятого поколения F-35.

Напряженность в отношениях НАТО и России стала затрагивать Турцию. Уолтерс выразил обеспокоенность, что с помощью С-400, которые будут использоваться в Турции, русские раскроют секреты F-35. Это в известном смысле послужило поводом для формирования представления об С-400 как о стратегическом оружии, идущем вразрез с безопасностью НАТО. Но Турция — не единственная страна в составе НАТО, которая покупает оружие у России. Греция также входит в НАТО и использует С-300 — тоже российские системы вооружения. Исследователь, писатель Хакан Кылыч прокомментировал эту тему.

«Израиль уже использует»

По словам Кылыча, заявление, сделанное НАТО, скорее политическое, чем военно-техническое. Относительно представления о том, что С-400 раскроет секреты F-35, Кылыч отметил:

«Израиль уже использовал F-35 в реальной военной операции в отношении Сирии. И официально сообщил об этом. А в Сирии находятся российские С-400. Если проблема в том, что С-400 разгадает секреты F-35, тогда почему Израиль постоянно применяет F-35 или F-16 в Сирии».

Секрет — радарный след F-35

«Еще один момент, который остается без внимания, — так называемый радарный след, — сказал Кылыч. — Насколько F-35 заметен для радаров, в какой мере он может оставлять след на радаре? Это и имеется в виду, когда они говорят о секретах. С-400 обладают радарными диапазонами 400-600 километров. Если F-35 окажется менее чем в 100 километрах, насколько он будет виден на радаре С-400? Это важно».

В технических вопросах Турция не имеет полномочий

Турция не может обладать какими-либо полномочиями в отношении техобслуживания С-400, и следовательно, вероятность вмешательства Турции тоже отсутствует, отметил Кылыч. Обслуживание и ремонт будут осуществлять российские технические специалисты, а благодаря этому им может быть известно, с какого расстояния заметны F-35. Именно об этом, по словам эксперта, говорил командир НАТО.

Радиолокационный отражатель делает самолет заметным

По мнению Кылыча, F-35, которые будут переданы Турции, вероятно, будут оснащены радиолокационными отражателями. Потому что всем, кроме Израиля, даже таким надежным союзникам США , как Великобритания Япония , самолеты были переданы с отражателями. Радиолокационный отражатель — это элемент, который устанавливается сверху и снизу фюзеляжа F-35. Он работает скорее электронно, чем механически.

Усиливая в несколько раз радиолокационные волны, которые облучают самолет, отражатель делает его более заметным. Таким образом, он препятствует как проявлению в полном смысле особенности малозаметности F-35, то есть «стелс-технологии», так и тому, чтобы малозаметный самолет представлял опасность с точки зрения полетов гражданской авиации. Конечно, во время войны или реальных боевых операций эти отражатели могут сниматься.

Есть только у Израиля

По словам Кылыча, из всех стран мира только Израилю самолеты F-35 были переданы без радиолокационных отражателей. Официально об этом не говорилось, но, как можно понять, израильские самолеты не оснащены отражателями, чтобы Сирия не могла их перехватить и нанести удар.

Заявление политическое

«F-35, которые поступят в Турцию, будут оборудованы радиолокационными отражателями, — продолжил Кылыч. — Поэтому они будут заметны на радарах. В этой связи через С-400 не удастся получить слишком много информации. Какие-нибудь сведения можно будет разведать, только если в ходе важной военной операции отражатели будут сняты. Еще раз подчеркну, израильские F-35 уже летают в небе Сирии, на территории которой есть системы С-400. И мне кажется, что заявление НАТО — это политическое заявление, сделанное в отношении Турции».

Греция — тоже страна НАТО

Кылыч отметил, что С-400 — это стратегическое оружие. Тем не менее в Греции, которая тоже входит в НАТО, в настоящее время находятся системы противовоздушной обороны российского производства С-300. Разницу между С-400 и С-300 Кылыч пояснил так:

«По сравнению с С-300 С-400 — система противовоздушной обороны более высокого уровня с точки зрения своих характеристик. Сначала Греция хотела разместить С-300 на Кипре. Но в силу того что Турция выступила категорически против этого, греки были вынуждены поместить их на Крите. И сейчас они находятся на Крите под замком. Из-за давления Турции их не могут установить даже в Западной Фракии. В силу технических причин С-300 на Крите не проработали и года. В дальнейшем Израиль неоднократно проводил учения с С-300. Все мировые СМИ знают, что Израиль, прежде чем атаковать Сирию, много работал с С-300 на Крите. С-300 есть и в Иране. Проблемы, о которых говорит НАТО, касаются не только Турции».

С-400 — закрытая книга

Кылыч подчеркнул, что проблема, на которой действительно нужно сосредоточиться, — это интеграция С-400 и системы опознавания «свой — чужой» IFF (Identification Friend and Foe).

В этой связи с помощью IFF, интегрированной в системы С-400, все самолеты, взлетающие без предварительного уведомления Турции, будут идентифицироваться как «неизвестные». Турецкие самолеты будут опознаваться как «свои». Но возникнет проблема, связанная с тем, что самолеты НАТО будут квалифицироваться как «неизвестные». Объявлялось, что благодаря программному обеспечению, которое будет создано, и другим обновлениям турецкие самолеты будут считаться «своими». Но о самолетах НАТО ничего не говорилось. Это даже теоретически невозможно, поскольку С-400 не будут интегрированы в натовскую систему.

В силу того что самолет, вылетевший, например, из Великобритании без поступления информации IFF, будет идентифицирован как «неизвестный», F-16 поднимутся на перехват этого самолета. Кылыч, подчеркнувший, что эта ситуация — серьезный и сложный вопрос, сказал: «Я не знаю, как это будет решено. На самом деле это та часть, которая осложнит ситуацию на этапе работы с НАТО».

Многие тайны F-35 разгаданы

Кылыч, отметивший, что многими секретами F-35 завладели китайцы, сказал:

«Я не думаю, что с помощью С-400 многое будет получено».

Су-57 не могут быть альтернативой F-35

Су-57 — новейший истребитель пятого поколения, произведенный русскими. Российские официальные лица заявили, что не планируют переходить к серийному производству этих самолетов в силу высокой стоимости проекта и того, что им не удалось достичь желаемого технологического уровня. Кылыч отметил, что самолет, который не выходит на этап серийного производства, не может быть альтернативой для Турции.

«Во-первых, не дадут сами русские, — сказал Кылыч. — Подобно тому, как США не продают F-22, русские тоже никому не предоставят эти наиболее технологически продвинутые самолеты, включая Турцию. Во-вторых, мы не купим. Турция не может считать Су-57 альтернативой F-35. Потому что Су-57 — самолет, рассчитанный на бой "воздух — воздух". А F-35 — многофункциональный самолет, который подходит как для боя "воздух — воздух", так и для боя "воздух — земля". В-третьих, наши военно-воздушные силы настроены в полном соответствии с НАТО. Мы не сможем оснастить Су-57 никакими боеприпасами, которые у нас есть, все боеприпасы мы должны будем покупать у России. Вместо Су-57 необходимо рассматривать наш национальный самолет TF-X, который мы разрабатываем. В отношении военных действий "воздух — воздух" нужно планировать TF-X, а наряду с ним — F-35 для многофункциональных задач».

Yeni Akit, Турция